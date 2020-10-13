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蕉價崩落！新東陽認購1.8公噸「黑龍蕉」　即起4大國道服務區開送

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▲▼即日起於新東陽經營四大服務區之超商消費滿120元，即贈黑龍蕉一根。（圖／新東陽提供）

▲即日起於新東陽經營四大服務區之超商消費滿120元，即贈黑龍蕉一根。（圖／新東陽提供）

記者賴文萱／台北報導

受新冠肺炎疫情影響香蕉外銷訂單銳減，造成產量過剩、蕉農血本無歸。新東陽特別向高雄大寮區採購1.8公噸A級黑龍蕉，即日起於經營的四大服務區超商舉辦消費搭贈活動，只要消費滿120元就送黑龍蕉一根，歡迎用路人一同相挺國產農業，給予農民支持鼓勵。

新東陽一直關注本土農業發展，並於所經營的國道服務區長期提供青農販售場地及協助行銷推廣。近期香蕉價格崩落，為守護農民心血並保障其收益，暨2018年推出「慶端午送香蕉 呷健康兼助農」活動後再度進行香蕉認購，共購買1.8公噸高雄黑龍蕉分配至國道服務區。

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▲▼香蕉。（圖／農糧署提供）

▲受新冠肺炎疫情影響香蕉外銷訂單銳減，造成產量過剩、蕉農血本無歸。（圖／農糧署提供）

新東陽也舉辦「蕉心送好禮 作伙來挺農」活動，即日起只要到關西、西湖、清水、南投服務區新東陽超商消費滿120元就送黑龍蕉一根，送完為止。

黑龍蕉又稱黃金蕉，是外銷日本的A級香蕉，由小農有機栽種，外型大又美、口感Q又香。新東陽國道營運部協理梁桓碩表示，希望藉由這樣的拋磚引玉，讓用路人親身品嚐黑龍蕉的美味，體會農民的用心與辛勞，並能夠進一步鼓勵更多人以實際行動一起挺蕉農。

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