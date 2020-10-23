一屍2命！他殺孕妻棄屍野外　裝無辜上演「尋妻戲碼」：我要請偵探嗎？

《岩手妊婦死体遺棄》逮捕夫は「ヤンキーとは程遠く、おとなしい『ゆうぽん』」 勤務先では「妻を探しに行く」と欠勤も 由 MSN Japan 发布于 2020年10月18日周日

▲千葉惠從去年5月31日就音訊全無。

實習記者劉雪兒／綜合報導

日本發生一起震驚社會的親夫謀殺孕妻事件。一位名為千葉惠的女子，去年5月底失蹤後便失去聯擊，警方接獲消息隨即展開搜尋行動，直到今年4月時才在一處山中發現屍體，屍檢時發現她腹中已懷胎2至3個月。而導致一屍兩命案的兇手竟然是死者的老公千葉祐介，警方在10月14日以殺人罪將他逮捕。

根據日媒「文春Online」報導，死者千葉惠在岩手縣一關市內的醫院工作，自從去年5月31日杳無音訊後，她的丈夫便開始上演「裝無辜」的戲碼。千葉祐介在警方錄口供時，承認和妻子當天早上發生了口角，堅稱自己在那之後就沒有再看到對方了。

經過一年之後，警方依舊不放棄，直到今年4月在岩手縣的音羽山中發現屍體，經過法醫驗屍之後，才得以確認其身分，不過因為已化成白骨，與至於難以確定死者的死因和遇害時間。後來，警方將嫌疑人逮捕起來，而千葉祐介也在那之後全盤托出，而警方在10月14日以殺人罪逮捕了他，案子也在一年後水落石出。

▲千葉惠被找到時已經化成白骨。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據報導，37歲的千葉祐介從學生時代，就給人一副乖乖牌的好形象，待人處事非常溫和且善良，他當初結婚得子時，許多親友們紛紛到場支持，獻上真誠的祝福，他與妻子共度6年的婚姻生活，在外人看來也非常幸福美滿，沒想到最後竟然謀殺自己的妻兒。

對此，他工作上的同事接受採訪時表示，千葉祐介工作態度非常認真，就連被要求加班，也不會感到一絲的不愉快，也不會找麻煩或遲到，且在妻子失聯期間，還以「我要去找老婆」為理由請假，甚至主動詢問同事們說「是不是應該另外找私家偵探幫忙找妻子」，完美的展現「好老公」的形象，如今卻成為殺人兇手，實在是無法接受，還有同事因此落淚。