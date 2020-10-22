　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普十月造訪台灣？　美專家爆「這個人」最有可能

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲日媒爆料美國總統川普十月會突襲訪台。（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

對於日本媒體日前宣稱特朗普曾考慮突訪台灣，美國知名台海問題專家不以為然，不相信特朗普會製造這種「十月驚奇」。但對於蓬佩奧會否在下週訪南亞時順訪台灣，他們儘管認為可能性不大，但沒有完全排除可能性。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）21日早上發佈「美國下屆政府對台政策」的專題報告。在報告發佈的在線新聞發佈會上，CSIS的兩位資深專家格林（Michael Green）和葛來儀（Bonnie Glaser）在回應中評社記者提問時，不認為特朗普會突訪台灣。中評社記者問：日本網絡媒體日前報道稱特朗普考慮突訪台灣，你們認為這只是傳言還是有可能？今後三個月在台海可能發生什麼事情？

CSIS高級顧問、「中國實力」項目主任葛來儀表示，儘管博爾頓的書指特朗普輕視台灣；川蔡通話曾激起激烈反應；特朗普並沒有就台灣說太多，從某種程度說特朗普不可預測，「但我個人認為，我們不會在明天早上或未來幾個月的任何一天早上醒來，看到特朗普總統抵達台北」。

葛來儀說：「也許日本媒體擅長製造這種傳言···但我認為這不會發生。」她認為，在接下來的幾個月裡，無論特朗普是否連任，會看到美方採取更多措施來加強與台灣的關係，應對來自北京的挑戰，例如會有更多的對台軍售，但她不認為會看到令人驚訝的事情，比如特朗普訪問台灣。 

CSIS高級副總裁格林說，沒有人會比拜登更樂意看到特朗普在大選來臨、民調落後11個百分點時，跑到美國以外的地方去三天。這是非常不現實的。

格林指出，中國不少學者相信會有「十月驚奇」，覺得特朗普將在台灣海峽採取一些軍事行動或挑釁行動。他表示，這令人擔憂，因為不管是台北還是北京，真的不知道特朗普對台灣的真實想法和他會做什麼。「如果你是朝鮮，不可預測是一種優勢，但如果你是美國，這就是一種負擔。」格林說。

格林表示，這就是為什麼CSIS在最新的美國對台政策報告中強調「連續性、可預見性和穩定性」。「因為你不想讓中國認為美國出賣了台灣，但也不希望北京認為美國故意利用台灣作為籌碼來挑起衝突。」

曾在小布什時期擔任白宮國安會亞太事務高級主任的格林稱，台北、東京、北京對於特朗普將會對台灣做什麼有瘋傳的理論，都可能在台海具有煽動性，這是不好的。他說，以前人們從來沒有見過一個總統的競選，甚至包括里根競選時，亞洲的媒體認為美國總統會對台灣做點什麼。面對這種對於亞洲穩定的「破壞球」，在台灣海峽微妙的平衡中，保持連續性、穩定性和可預測性是如此重要。 

▲▼美國國務卿蓬佩奧因應疫情變化，刪去訪蒙古、南韓行程。（圖／路透社）

▲學者認為，美國國務卿蓬佩奧有可能順道訪台，儘管可能性不大。（圖／路透社）

至於另有傳聞稱，蓬佩奧有可能利用下週訪問南亞之機突訪台灣，葛來儀透露，她與美國國務院官員談話，他們告知沒有考慮讓蓬佩奧順訪台北。不過她承認，「一切都是在可能的範圍內」。

葛來儀認為，這些傳言甚至可能是在北京產生的，是為了創造一種論調，稱美國將製造「十月驚奇」，甚至可能在南海或台海發動戰爭。她認為，這些論調是為了讓美國看起來不可預測，顯示美國是該地區不穩定的根源。她表示不太理會這種論調。

不過格林認為，這也有可能是特朗普政府內部的人讓這些傳聞浮動。因為過去就有這種模式，去年未具名官員主動向智庫披露，稱蓬佩奧會有支持南海其它聲索方的戰略清晰的重大宣佈。當正式宣佈的時候，通常只是較低級別的、政策的溫和調整。他說：「如果傳言來自美國國務院，我也不會感到驚訝，這已經不是第一次了。我們曾得到承諾，美國的亞洲政策將會有重大改變，但最後卻是相當溫和的事情。」

格林說：「我要告訴你，在過去三、四十年的國務卿中，如果有人會在選舉前去台北，那就是蓬佩奧，但我不會打這個賭。」

 

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／中和景平路管線破裂！地面下陷壓到瓦斯管　道路封閉中
北市10坪vs新北74坪？他砸1900萬買了　內行戰翻：肯定
人妻在家裝針孔　錄到老公與小三「1天戰4次」驚呆
第一批iPhone 12出貨了！　他查訂單「抵達桃園」興奮：
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防疫優先！爵士音節樂停辦...台中文化局：往年日均10萬人參觀

美國CIA情報高官訪台被「神秘武器」攻擊　外交部揭目前狀況

美中貿易戰打擊華為供應鏈　PCB大廠相互科技解僱412勞工

5千萬包養手寫信曝！黃捷自爆被問「多少錢1晚」苦笑：習以為常了

台美BTA生變？經濟部：USTR「還沒準備好」並非不跟台灣談

台北邀新北聯手「2025世壯運」　蔡炳坤：觀光產值預估100億元

羅智強包公車廣告挺中天　政院重申：審查換照非關台

「女性志願役vs.4個月役男」誰戰力強？　國防部給答案

4個月義務役延長戰力會下降？　徐巧芯槓嚴德發：不列後備算了這樣最強

台鐵驚爆44公分斷軌　蘇貞昌要求：檢討安全措施盡速報告

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

防疫優先！爵士音節樂停辦...台中文化局：往年日均10萬人參觀

美國CIA情報高官訪台被「神秘武器」攻擊　外交部揭目前狀況

美中貿易戰打擊華為供應鏈　PCB大廠相互科技解僱412勞工

5千萬包養手寫信曝！黃捷自爆被問「多少錢1晚」苦笑：習以為常了

台美BTA生變？經濟部：USTR「還沒準備好」並非不跟台灣談

台北邀新北聯手「2025世壯運」　蔡炳坤：觀光產值預估100億元

羅智強包公車廣告挺中天　政院重申：審查換照非關台

「女性志願役vs.4個月役男」誰戰力強？　國防部給答案

4個月義務役延長戰力會下降？　徐巧芯槓嚴德發：不列後備算了這樣最強

台鐵驚爆44公分斷軌　蘇貞昌要求：檢討安全措施盡速報告

防疫優先！爵士音節樂停辦...台中文化局：往年日均10萬人參觀

韓籍重砲超積極跑壘！崔志萬避免雙殺還敲安　世界大賽寫歷史

10年前流行的「雙層染」回歸！韓網熱議5款範本　Jennie、Lisa都染了

美國CIA情報高官訪台被「神秘武器」攻擊　外交部揭目前狀況

光芒怪物新人追平名人堂基特　成就菜鳥季後賽最多安

中職／富邦、統一決戰天氣成變數　延到明天是備案

快訊／中和景平路「管線破裂」…地面下陷壓到瓦斯管！道路封閉中

美中貿易戰打擊華為供應鏈　PCB大廠相互科技解僱412勞工

5千萬包養手寫信曝！黃捷自爆被問「多少錢1晚」苦笑：習以為常了

直擊新堀江熱褲哥！浪跡10年堆出「移動城堡」傳說　一年吞10罰單怒了

政治熱門新聞

快訊／雙北拿下2025世壯運主辦城市

國防部：中共無人機 入侵台灣西南防空識別區

國防部：4個月役男加入「城鎮戰鬥」課程

2022年起教召8年4次調薪1.5倍

選民開價5000萬包養　黃捷笑回一句話

為何4個月義務役不延長　國防部給答案

美將售台「海馬士」等3武器　國防部證實

陳柏惟：罪犯是每個人責任　PTT炸鍋

台灣恐成世界孤兒？　連勝文曝明年下場

國防部：8年內沒教召者優先召訓

若拜登當選美國總統　國民黨提撤銷瘦肉精

「學姊」黃瀞瑩證實：轉調至黃珊珊辦公室

籲新台幣改版挨酸　林楚茵喊冤

嚴德發：第一時間作戰主力45萬人

更多熱門

相關新聞

美智庫：蓬佩奧來台「皆有可能」

美智庫：蓬佩奧來台「皆有可能」

戰略暨國際研究中心發布美國對台政策報告，支持美台啟動貿易談判、強化美台全球供應鏈合作，也建議七大工業國集團（G7）發表聯合聲明，支持台灣重新成為世衛大會觀察員。

蓬佩奧談斐濟替「台灣朋友」發聲

蓬佩奧談斐濟替「台灣朋友」發聲

川普被曝有秘密帳戶在中國　趙立堅甩32字回應

川普被曝有秘密帳戶在中國　趙立堅甩32字回應

美國宣布對台軍售　嚴德發：證明重視台海

美國宣布對台軍售　嚴德發：證明重視台海

美國宣布3大軍售總值540億　總統府：捍衛台海更有信心

美國宣布3大軍售總值540億　總統府：捍衛台海更有信心

關鍵字：

十月驚奇美國川普蓬佩奧日本

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

全家找不到貓　媽開罐微波爐冒頭

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面