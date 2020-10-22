川普十月造訪台灣？　美專家爆「這個人」最有可能

▲日媒爆料美國總統川普十月會突襲訪台。（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

對於日本媒體日前宣稱特朗普曾考慮突訪台灣，美國知名台海問題專家不以為然，不相信特朗普會製造這種「十月驚奇」。但對於蓬佩奧會否在下週訪南亞時順訪台灣，他們儘管認為可能性不大，但沒有完全排除可能性。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）21日早上發佈「美國下屆政府對台政策」的專題報告。在報告發佈的在線新聞發佈會上，CSIS的兩位資深專家格林（Michael Green）和葛來儀（Bonnie Glaser）在回應中評社記者提問時，不認為特朗普會突訪台灣。中評社記者問：日本網絡媒體日前報道稱特朗普考慮突訪台灣，你們認為這只是傳言還是有可能？今後三個月在台海可能發生什麼事情？

CSIS高級顧問、「中國實力」項目主任葛來儀表示，儘管博爾頓的書指特朗普輕視台灣；川蔡通話曾激起激烈反應；特朗普並沒有就台灣說太多，從某種程度說特朗普不可預測，「但我個人認為，我們不會在明天早上或未來幾個月的任何一天早上醒來，看到特朗普總統抵達台北」。

葛來儀說：「也許日本媒體擅長製造這種傳言···但我認為這不會發生。」她認為，在接下來的幾個月裡，無論特朗普是否連任，會看到美方採取更多措施來加強與台灣的關係，應對來自北京的挑戰，例如會有更多的對台軍售，但她不認為會看到令人驚訝的事情，比如特朗普訪問台灣。

CSIS高級副總裁格林說，沒有人會比拜登更樂意看到特朗普在大選來臨、民調落後11個百分點時，跑到美國以外的地方去三天。這是非常不現實的。

格林指出，中國不少學者相信會有「十月驚奇」，覺得特朗普將在台灣海峽採取一些軍事行動或挑釁行動。他表示，這令人擔憂，因為不管是台北還是北京，真的不知道特朗普對台灣的真實想法和他會做什麼。「如果你是朝鮮，不可預測是一種優勢，但如果你是美國，這就是一種負擔。」格林說。

格林表示，這就是為什麼CSIS在最新的美國對台政策報告中強調「連續性、可預見性和穩定性」。「因為你不想讓中國認為美國出賣了台灣，但也不希望北京認為美國故意利用台灣作為籌碼來挑起衝突。」

曾在小布什時期擔任白宮國安會亞太事務高級主任的格林稱，台北、東京、北京對於特朗普將會對台灣做什麼有瘋傳的理論，都可能在台海具有煽動性，這是不好的。他說，以前人們從來沒有見過一個總統的競選，甚至包括里根競選時，亞洲的媒體認為美國總統會對台灣做點什麼。面對這種對於亞洲穩定的「破壞球」，在台灣海峽微妙的平衡中，保持連續性、穩定性和可預測性是如此重要。

▲學者認為，美國國務卿蓬佩奧有可能順道訪台，儘管可能性不大。（圖／路透社）

至於另有傳聞稱，蓬佩奧有可能利用下週訪問南亞之機突訪台灣，葛來儀透露，她與美國國務院官員談話，他們告知沒有考慮讓蓬佩奧順訪台北。不過她承認，「一切都是在可能的範圍內」。

葛來儀認為，這些傳言甚至可能是在北京產生的，是為了創造一種論調，稱美國將製造「十月驚奇」，甚至可能在南海或台海發動戰爭。她認為，這些論調是為了讓美國看起來不可預測，顯示美國是該地區不穩定的根源。她表示不太理會這種論調。

不過格林認為，這也有可能是特朗普政府內部的人讓這些傳聞浮動。因為過去就有這種模式，去年未具名官員主動向智庫披露，稱蓬佩奧會有支持南海其它聲索方的戰略清晰的重大宣佈。當正式宣佈的時候，通常只是較低級別的、政策的溫和調整。他說：「如果傳言來自美國國務院，我也不會感到驚訝，這已經不是第一次了。我們曾得到承諾，美國的亞洲政策將會有重大改變，但最後卻是相當溫和的事情。」

格林說：「我要告訴你，在過去三、四十年的國務卿中，如果有人會在選舉前去台北，那就是蓬佩奧，但我不會打這個賭。」