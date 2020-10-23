性感網紅「穿丁字褲」駁火搶匪　勇護7歲兒！監視畫面曝光

記者李振慧／綜合報導

美國佛州26歲女子帕切科(Ansley Pacheco)近來與家人一同在位於邁阿密的家時，突然遭到2名持槍男子闖入搶劫，她為了保護7歲兒子顧不得身上只穿T恤與內褲，竟然持槍挺身與對方對峙，驚險過程全被家中監視紀錄器給拍了下來。

26歲的帕切科是一名網紅，除了在OnlyFans網站上擁有高人氣，在Instagram上也擁有14萬粉絲追蹤，本月4日她位於邁阿密海厄利亞(Hileah)的豪宅突然遭人闖入，對方還向正在看球賽的丈夫與朋友們開槍，眾人慘遭歹徒持槍包圍。

帕切科當時人在樓上房間，她表示，「我聽到外面有騷動，然後聽到有人大喊，『趴下！趴下！把所有東西都給我』，我偷偷去床頭櫃拿出手槍，一打開門就撞見其中一名歹徒，他叫我放下槍，我搖搖頭對他說，『別開槍，我兒子也在』。

監視器畫面可看到，歹徒仍然無情朝房間連開多槍，帕切科氣憤表示，「他們連開了6槍或7槍，7槍！他們可能會殺了我，或是我的兒子，但是他們完全不在乎」，幸好2人最後都沒有中槍，歹徒搶了珠寶後就立即離開。影片後來分享在網路上被大讚勇敢，她表示，「我當下只是覺得自己應該做些什麼，我的本能讓我拿起槍捍衛家人。」

▼女網紅在家遭人持槍搶劫。（圖／翻攝自instagram／ans_leey）

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