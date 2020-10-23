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正國會提修憲刪除國家統一、固有疆域　11月起陸續舉辦4場公聽會

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▲▼「邁向國家正常化」修憲公聽會說明記者會 陳亭妃等立委（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳亭妃召開「邁向國家正常化」修憲公聽會說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院本會期成立修憲委員會，民進黨「正國會」立委日前正式提出《憲法》增修條文修正案，內容包括將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」。對此，民進黨立委陳亭妃等人22日召開記者會，預告11月起將陸續舉辦4場不同主題公聽會，盼能廣納社會意見、凝聚共識。

民進黨立委陳亭妃、余天、莊競程、黃秀芳、陳秀寳、陳歐珀、劉建國、蔡適應日前提出《憲法》增修條文修正案，在條文前言部分，將「為因應國家統一前之需要」改為「為因應國家發展之需要」，並修正《憲法》第四條將「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」。

提案也修改《憲法》增修條文第10條，增訂「國家應優先以『台灣』之名義進行涉外事務，加入國際組織、參與國際活動，並善盡國際人道援助之責任。提案同時將《憲法》增修條文第九條內容的「省政府」制度刪除，將六都制度納入。

陳亭妃、余天、莊競程、黃秀芳、陳秀寳、蔡易餘、蔡適應與時代力量立委邱顯智、台灣基進立委陳柏惟22日上午以「民意優先、凝聚共識、務實修憲」為訴求，於立法院召開「邁向國家正常化」修憲公聽會說明記者會。

▲▼「邁向國家正常化」修憲公聽會說明記者會 陳亭妃等立委（圖／記者屠惠剛攝）

▲「邁向國家正常化」修憲公聽會說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳亭妃表示，「邁向國家正常化」的修憲提案，不僅在公布後三天內完成連署，還是目前所有修憲提案版本中，連署人數最多的，高達58位委員已經過半數，而且還包含跨黨派成員，預計將在11月初開始針對相關議題舉行四場公聽會廣納意見、凝聚共識。

余天則說，樂見這麼多立委站出來為「邁向國家正常化」修憲提案發聲，但是58位委員還不夠多，因為修憲門檻相當高，他將持續努力爭取支持。他強調，國家正常化、讓中華民國台灣走向國際是本次最主要的訴求，現存的憲法已經太舊，修憲應該要符合現代時空背景。

邱顯智回憶，自己就讀高中時，在嘉義噴水池受到憲法學者李鴻禧的演講啟發，「中華民國憲法之於台灣，就是大人的衣服穿在小孩身上」，根本不符合台灣的現狀，因此自己支持這個版本的方向。

邱顯智也說，追求台灣國際地位的正常化也是時代力量的努力目標，在這個憲改時刻，應該好好把握，各式的議題應該都要被討論。

陳亭妃說明，接下來4場公聽會主題分別為「提升數位國力」、「均衡國土發展」、「深化民主、務實修憲」、「以台灣為名，與世界同行」。

陳亭妃強調，此提案完全不涉及統獨議題，不論是制度廢省、領土議題或國家安全，都是符合台灣現狀的修憲，把過去沒有碰觸的憲改議題討論清楚，所以更應該把握機會，實質討論所有憲改議題。

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