汪洋不許台灣分裂出去！　民進黨：不容外來勢力「指指點點」

▲汪洋。（圖／記者任以芳攝）



記者邱茀濱／綜合報導

昨（22）日在北京舉行的「紀念台灣光復75週年學術研討會」，中國全國政協主席汪洋表示，絕不允許光復75年的台灣，在外部勢力干涉下分裂出去，並認為台灣前途由「全體中國人」決定。對此，民進黨反擊強調，台灣的未來只有2,300萬人民，透過民主方式來決定。

針對汪洋的言論，民進黨22日晚間回應，中華民國台灣從來不是、未來也不會是中華人民共和國的一部分，「台灣的未來只有2,300萬台灣人民可以透過民主方式來決定。」

民進黨說，中共始終不願正視和尊重台灣人民對於民主自由價值的信仰和追求，只會繼續誤判兩岸關係，一味強調大中國民族主義是不可能獲得台灣人民的認同。

民進黨重申，總統蔡英文已明確表示，兩岸關係是雙方共同的責任，中共當局應正視台灣持續的善意與兩岸現實，以對等尊嚴的雙方對話化解彼此歧見，方有助於兩岸關係正常發展。

「自由民主體制是台灣得來不易的制度，我們願和世界其他熱愛民主自由的國家一同合作、深化關係。」民進黨絕不容許外來勢力「指指點點」，並踐踏台灣人民的自由意志，同時呼籲中國，應正視台灣全體人民的主流民意，不要再藉由文攻武嚇挑釁，這無助於台海和平穩定。

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