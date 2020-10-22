追訴共諜「時效終身」　國安局尊重決定：樂觀其成

▲退役上校張超然，涉嫌向大陸國安人員引薦同袍，並疑似流出機密文件。（圖／記者劉昌松攝）



記者邱茀濱／綜合報導

民進黨立委趙天麟、王定宇分別提案修改國安法部分條文，將「間諜行為」犯罪追訴權延長為終身，且不得為中港澳進行政治目的的宣傳。對此，國安局表示，為保障國家安全、反制境外敵對勢力對台滲透，相關國安法規如果能夠獲取共識，國安局尊重，並樂觀其成。

立法院內政委員會今（22）日審查國安法部分條文修正草案，國安局書面報告指出，近年來中共持續利用兩岸交流渠道，積極對台灣滲透攻堅，並進行發展組織、刺密蒐情等工作，以及藉由陸媒等管道，散播爭議訊息，意圖混淆國內視聽，干擾政府施政，對國家安全構成威脅。

國安局表示，有關立委提案修法，針對間諜行為的犯罪，其追訴權時效為終身，以及禁止人民為中港澳及境外敵對勢力進行違反國家認同或配合統戰的政治目的宣傳行為，這是基於維護國家安全及人民利益所提的修正草案。

國安局說，面對中共持續加大對台威脅，宜完善國安法制與能量，為保障國家安全、反制境外敵對勢力對台滲透，相關國安法規如果能夠獲取共識，國安局尊重，並樂觀其成。

國安局指出，近年台灣國家安全面臨外在威脅及挑戰更趨嚴峻，為反制境外敵對勢力對台各項情報作為，國安局將持續配合政府相關國安政策，協同各國安單位蒐集相關情訊，確實維護國家整體安全。

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