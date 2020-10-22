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澳洲養老院平均1周50件性侵案　「105歲人瑞」也受害！出面控訴

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▲▼老人,老,滄桑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲調查發現，澳洲養老院平均每周發生50起性侵案件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

皇家老年護理品質與安全委員會22日表示，2018年起的一年期間內澳洲養老機構發生約2520起的老年人性侵案件，平均每個禮拜約有50起性侵案。法律顧問羅森（Peter Rozen QC）表示，「這是國家的恥辱，澳州政府收到報告後並未採取後續行動更是糟糕。」

根據BBC報導，皇家老年護理品質與安全委員會（Royal Commission into elderly Care Quality and Safety）自2018年以來便發現，澳洲養老院廣泛存在著虐待事件，光在1年內就發生了32000起的肢體、性與情緒虐待。而2018起1年間則有2520起性侵案件，平均每個禮拜約有50起，加害者大多是護理員和其他居住者。羅森表示，「這是國家的恥辱，澳州政府收到報告後並未採取後續行動更是糟糕。」

皇家委員會表示，已收到1萬多份的公眾意見書中詳細闡述了有關人手問題、醫護不足及其他事項的憂慮，雖然大多數居民都是老年人，但也有20多歲的年輕人在這裡接受照顧，職員、親屬與養老院居住者都在聽證會上講述自己的創傷經歷，其中甚至有一位105歲的人瑞，他們將虐待問題歸因於監管不力、員工過勞以及資源不足等問題。

羅森補充，許多人認為將年長者或脆弱的親屬安至在養老機構相對安全，但住在養老院卻比住在社區的老人面臨更大的風險，虐待事件約有13%到18%的老年護理機構居民受到影響。此外，報導指出，澳州903個新冠肺炎死亡病例裡，有75%以上是老年護理居民。委員們稱，這些年長者與護理人員和住院醫生建立密切的關係，許多醫護人員為這些養護機構居民哀悼，同時批評政府缺乏應對脆弱地區的準備。

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