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台商盼「旅遊泡泡」好過年　碰兩岸寒冬難有解

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▲▼上海台商返鄉投票,返鄉投票,機場返鄉。（圖／記者陳政錄攝）

▲往年大陸台商多會在春節期間返鄉團圓，但今年受限疫情，恐怕很難順利成行。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

受香港與新加坡就「旅遊泡泡」達成協議影響，大陸台商社群近日開始就來年春節「回家過年」議題展開討論，盼政府參照相關辦法，縮減現行條件下，兩岸將近40天的隔離時間成本和鉅額花費。惟在兩岸關係緊張之際，不少台商也坦言，明年可能回不來了。

據以上海，長三角地區為主的大陸台商社群「台商太太新天地」統計，往年台商春節返台過年意願約為80%到85%，現在卻僅剩35%到40%左右，原因就是在現行的隔離政策下，兩岸交通來往不便，時間金錢成本都很高。

有台商自行測算，2021年春節是2月12日，除夕夜在2月11日，若要提前返台隔離，至少1月27日就得搭機抵台，而後返陸工作還要完成核酸檢測，持證明登機，若等醫院上班後才可以檢驗，加上赴陸後隔離，一來一往快要40天，「如果我一家四口，還需要支付防疫旅館費用，是筆很大的花費。」

▲▼大陸核酸檢測,京醫通,。（圖／記者任以芳攝、台商提供、翻攝微信台商太太新天地）

▲台商若往來兩岸，還需經過多次核酸檢測證明，以及長時間隔離。（圖／記者任以芳攝）

對此，陸委會發言人邱垂正22日回應表示，政府十分重視台商意見，理解想返台心情，為仍需嚴密監控疫情變化，視疫情調整人流管理措施。

邱垂正也坦言，如因為春節有關涉及到春節加班機的議題，涉及到兩岸互動，我方也會循例由雙方的民航主管機關，視需要進行聯繫與溝通。他補充，要提醒的是，最近國際疫情再次上升以及進入秋冬季，導致台灣境內疫情也有升高的可能，因此中央流行疫情指揮中心也預計在11月中旬，發布秋冬疫情專案。

所以針對台商訴求，邱垂正說，政府會隨時與台商保持聯繫，了解需要並研議各種方案，和配合指揮中心相關的部屬規劃，檢討整體防疫能量，秉持安全管控原則，調整邊境人流管理措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日指出，目前仍需持續觀察疫情，對於非必要旅遊不會放鬆還會嚴管，但若與國際關係、貿易商業有關者，會研擬在嚴管下放鬆，若朝「經濟泡泡」、「外交泡泡」等作法，可以考慮；至於台商希望能簡化返家流程，他說，「過年距離現在還很久，疫情發展還要觀察一下。」認為若台商可以居家簡易，費用就不會那麼高。

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