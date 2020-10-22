雨中廝殺有看頭！全民運沙灘角力　北市男、女各級風光奪6金

▲沙灘角力比賽因連日陰雨致場地泥濘濕滑，雖然增加競賽困難，也讓賽事更有看頭。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會各項競賽21日進入決賽階段，其中沙灘角力賽歷經四天拚鬥，戰況異常激烈，男女組各級成績終於在傍晚出爐。其中台北市代表隊在男、女各級比賽共拿下6面金牌，成績傲人。

深受大家喜愛的沙灘角力比賽，場外觀眾歡呼聲不斷，期間連日陰雨致場地泥濘濕滑，雖然增加競賽困難，也讓賽事更有看頭。

▲沙灘角力著重體力，選手的健壯體格、肌肉線條的展現，都可以讓現場的人看見力與美的完美結合。

全民運沙灘角力比賽項目分為男子、女子自由式比賽，依體重各分為男子、女子自由式10個量級，並採用冠、亞（二柱）單淘汰復活賽制，中華民國角力協會裁判亦是這次沙灘角力裁判長管至偉表示，沙灘角力非奧運項目，屬於推廣性活動，藉由賽事讓大家了解角力的規範與趣味性；中華民國角力協會理事長林聰榮也說，沙灘角力著重體力，與一般角力不同，選手的健壯體格、肌肉線條的展現，都可以讓現場的人看見力與美的完美結合。

沙灘角力21日決賽成績出爐，男子組沙灘角力分級金牌由台北市、新北市、台中市、嘉義市、桃園市、連江縣、台東縣奪金；女子組沙灘角力分級由新北市勇奪三金、接續為台北市、嘉義縣、南投縣、台東縣。各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=21

【109年全民運動會 --男子組沙灘角力決賽成績統計表】



男子組沙灘

角力第一級：第一名台中市、第二名台東縣、第三名新北市

角力第二級：第一名台北市、第二名桃園市、第三名嘉義縣

角力第三級：第一名嘉義市、第二名台中市、第三名連江縣

角力第四級：第一名嘉義市、第二名台中市、第三名屏東縣

角力第五級：第一名桃園市、第二名台北市、第三名嘉義縣

角力第六級：第一名連江縣、第二名台中市、第三名嘉義縣

角力第七級：第一名台北市、第二名新北市、第三名嘉義縣

角力第八級：第一名新北市、第二名台北市、第三名桃園市

角力第九級：第一名台東縣、第二名新北市、第三名嘉義市

角力第十級：第一名台北市、第二名台中市、第三名高雄市

【109年全民運動會 --女子組沙灘角力決賽成績統計表】

女子組沙灘

角力第一級：第一名台北市 第二名台中市 第三名台台縣苗栗縣（並列第三）

角力第二級：第一名台北市、第二名新北市、第三名台中市新竹縣（並列第三）

角力第三級：第一名台北市、第二名新北市、第三名台中市台東縣（並列第三）

角力第四級：第一名台東縣、第二名台北市、第三名桃園市台中市（並列第三）

角力第五級：第一名南投縣、第二名嘉義縣、第三名台東縣

角力第六級：第一名嘉義縣、第二名新北市、第三名台北市

角力第七級：第一名新北市、第二名嘉義縣、第三名南投縣台北市（並列第三）

角力第八級：第一名嘉義縣、第二名台北市、第三名苗栗縣

角力第九級：第一名新北市、第二名台中市、第三名嘉義縣

角力第十級：第一名新北市、第二名南投縣、第三名桃園市

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