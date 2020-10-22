全民運木球賽風雨無阻　北市實力堅強摘3金

▲▼台北市代表隊分別在桿數賽女子組、桿數賽雙人男子組、混合組奪得第一。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運木球賽事經過4天較勁，21日於花蓮縣立美崙田徑場圓滿結束賽程，吸引全台20縣市共襄盛舉。其中，台北市分別在桿數賽女子組、桿數賽雙人男子組、混合組榮獲第一，實力堅強。

裁判長何信寬表示，木球是起源於台灣的室外體育活動，老少咸宜，經過多年推廣，現已成為全中運正式項目。今年全民運比賽項目分為桿數賽、球道賽，特別感謝協助賽事的學生及教職員，大家都很熱心。

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值得一提的是，木球女子雙打花蓮隊的年紀最長的為83歲賈陳桂香，他的夥伴邱美玉74歲。兩人加起來破百，仍相當熱愛運動，在場上盡情地揮灑，充滿活力。儘管競賽期間時有陣雨，也似乎不影響著這些選手的熱情，看著高齡的選手沉穩的腳步，彎腰撿球仍非常靈活。面對來自金門的對手彭映綺年紀輕輕，但從國中至今已經有18年打球經驗的選手，仍是從容不迫。

而木球男子雙打花蓮隊上場的男子林錦彥年紀80歲，打球已經有20幾年了，是花崗山木球隊的成員，平日便在化道路的美崙運動場練習打球，木球隊的成員有50幾位，年紀都很大了，但仍是覺得運動會讓生活更加美好，從他們的臉上洋溢著對生命的熱情，對於這場運動會興高采烈的心情，與夥伴在球場的就是一種幸福。

桿數賽個人男子組、女子組分別為苗栗縣林達祥、台北市吳憶汝；桿數賽雙人男子、女子、混合組，分別是由台北市選手王泓竣及洪銘澤、雲林縣賴宛瑜及熊怡惠選手、台北市李冠進及柯沛宇選手封王；桿數賽團體男子組、女子組分別是新北市、嘉義市榮獲冠軍；球道賽個人男子組、女子組分別由雲林縣張閔翔、金門縣鄭郁香選手榮獲第一。

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=21

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