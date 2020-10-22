網紅落地窗前熱舞！第13秒驚見背後「激戰畫面」...網全看傻

實習記者陳妙津／綜合報導

愛爾蘭知名網紅團體「THE GO HOUSE」日前在都柏林一處豪宅拍熱舞片，但卻有眼尖粉絲發現，後方一間亮燈房間內竟有兩人正在床上「激烈辦事」，引起網友熱議。

據《太陽報》報導，「THE GO HOUSE」15日發布在Instagram與Tik Tok的影片中，可見到卡蜜拉（Andrea Camila）、戴葳特（Shauna Davitt）和蕙蘭（Lauren Whelan）等3名成員在晚間依序走出屋外，站在一間房間的落地窗前開始圍成圈熱舞，並配合節奏甩動頭髮，挑戰社交軟體中流行的最夯舞步。

▲落地窗內的床上畫面讓全網都看傻眼。（圖／翻攝自IG／Thegohouse）



但不少觀眾的目光卻完全被後方亮燈的房間給拉走，只見房內床上竟有2個人正在激烈辦事，大動作加上落地窗讓房內景觀一覽無遺，許多網友都認為，這很可能是為了衝高點閱率，還有炒作話題性。不過「THE GO HOUSE」創辦人布朗（Jake Browne）則否認有此預謀，還稱不知道床上兩人究竟是誰。

同時也有消息指出，「THE GO HOUSE」所居住的豪宅市值達200萬歐元（約新台幣6789萬元），不過被屋主要求在周二上午11時前搬離，成員們也在社交軟體上證實此事，並相繼透露他們難過的心情。