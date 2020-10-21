川農翻身／83歲奶奶磨豆沖咖啡全都會：咖啡再苦，比不上過去日子苦

▲83歲的王素清（圖左）從自耕農搖身一變成為民宿及咖啡館老闆。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川閬中報導

四川閬中的天宮鎮五龍村位於大山中，距離城區約25公里，經濟條件較差，「貧困」這個名詞伴隨著村民經歷數十個年頭。83歲的村民王素清本以務農為業，外界幫助下，不僅開民宿，甚至當起咖啡店老闆，王素清表示，做咖啡一點都不難，這裡有一句話，「咖啡再苦，比不上過去日子苦。」

▲王素清奶奶在大山裡經營著民宿及咖啡館。（圖／記者魏有德攝）

王素清奶奶耳朵雖然有點背，手腳卻仍然俐落，她嫻熟地將咖啡豆放進手工磨豆機，一邊和參訪的客人交談，雙手仍持續磨著豆子，神態顯得相當輕鬆。王素清提到，以前連咖啡是什麼都沒聽過，咖啡豆也不知該怎麼磨，「他們教我依照磨黃豆的方式，才抓到訣竅，一下就學會了。」

▲四川閬中天宮鎮五龍村裡的素清咖啡。（圖／記者魏有德攝）

工作人員介紹，素清咖啡館手沖咖啡一杯38元人民幣（約160元新台幣），扣掉捐給扶貧基金會的5元人民幣及成本，一年可以掙得上萬元人民幣，對於生活在大山裡的老人家，基本生活可以算是不虞匱乏，再加上愛與客人互動的樂觀態度，身心靈同時獲得滿足。

▲繆文興為改善農村貧困生活，接受政府輔導，重拾手工榨油的古法技藝。（圖／記者魏有德攝）

至於五龍村其他的村民，雖然不像素清婆婆一樣開民宿、沖咖啡，卻也在村裡興建的農耕體驗館內一展所長，將逐漸失傳的技藝得以發揮，進而提高自己的收入。初中畢業開始學習古法榨油的繆文興，隨著機器榨油的普及，一身技術無從發揮，只能回到家裡種田。

繆文興表示，務農的那段日子入不敷出，「現在受僱於農耕體驗館，一天有50元人民幣的收入，自己榨的油還可以賣給遊客，一年下來甚至有幾萬元（人民幣）的收入。」

▲五龍村民在農耕體驗館內一展所長，換得一份足以溫飽的穩定收入。（圖／記者魏有德攝）

五龍村將農業社會的技藝保存下來，發展出沈浸式體驗的觀光業態，成為周邊大城市假日親子同遊的新去處，以此帶動村民精神及物質生活的提升，譜出四川大山裡農村翻轉的驚奇篇章。