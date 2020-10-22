入秋首波霾害襲台！內蒙沙塵北京霾害明報到　北中南部空品為橘色提醒

▲環保署預測明日淩晨起東北風增強，將挾帶霾及沙塵南下影響我國北部空氣品質。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

環保署今（22日）指出， 20日中國大陸內蒙及河套地區出現沙塵及北京的霾害現象，預測明（23日）淩晨起東北風增強，將挾帶霾及沙塵南下影響我國北部空氣品質，午後影響中南部地區，空氣品質多為橘色提醒等級，影響程度視上游污染物累積及降雨而有所變化，沿海地區因風速較強，可能出現揚塵現象。

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▲22日至24日三天空品預報。（圖／環保署提供）

環保署表示，這波沙塵20日於中國內蒙地區測得懸浮微粒（PM10）小時最高濃度達789微克/立方公尺，北京及上海細懸浮微粒（PM2.5）為186及103微克/立方公尺，預計將伴隨東北風於23日凌晨開始影響台灣，預測PM10濃度約150微克/立方公尺，PM2.5濃度約50微克/立方公尺，北部空氣品質為橘色提醒等級為主，傍晚以後竹苗以北地區空氣品質將逐漸好轉為普通等級，午後中南部地區逐漸受到影響及出現揚塵現象，多為橘色提醒等級。

環保署預報24日白天空氣品質逐漸緩和，不過位於下風的南部地區，污染物易累積，為普通到橘色提醒等級。

環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

