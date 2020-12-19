北京再現本土疫情　2包子鋪員工確診「與境外輸入有關」

▲北京再次爆出本土疫情，與境外輸入確診者有關。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

歷經6月的「新發地」市場疫情復發事件後，時隔多日，北京又再次爆出本土疫情，為境外輸入確診病例的關聯病例，是2位河北籍、在慶豐包子舖酒仙橋店工作的員工。由於一次出現2例情勢嚴峻，北京市委書記蔡奇已於18日下午召開會議，直指這為疫情防控敲響警鐘，要迅速行動，果斷處置。

據大陸國家衛健委12月19日晨通報，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例17例，其中境外輸入病例14例（上海8例，山東2例，天津1例，浙江1例，福建1例，廣東1例），本土病例3例（北京2例，遼寧1例）；無症狀感染者方面，共有16例（境外輸入14例）。

▲大陸仍有地方出現零星疫情。（圖／路透）

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組通報，12月18日0時至24時，北京新增2例境外輸入確診病例關聯病例，均為14日境外輸入確診病例的密切接觸者，2人15日集中隔離時檢測陽性，18日再次檢測呈陰性，目前均轉入醫院治療，並對工作和居住等場所進行消毒，落實相關管控措施。

值得注意的是，由於北京自9月3日起，陸續恢復直航北京的國際商業客運航班，包括泰國、柬埔寨、巴基斯坦、希臘、丹麥、奧地利、瑞典、加拿大等8個輸入病例較少國。

因此，恢復直航至今，現北京已累計境外輸入確診病例新增22例，無症狀患者6例（其中已有3例轉為確診），此外有連續5日出現境外輸入病例新增情況。大陸國家衛健委高級別專家組成員曾光說，冬季以及春節前後，境外輸入疫情防控壓力上升是意料之內的事，但公眾不用恐慌，民航局會採取一定的熔斷措施，降低疫情風險。

另在遼寧新增通報的1例本土新冠肺炎確診病例方面，為大連市報告，屬普通型病例，是先前本土無症狀感染者的密切接觸者，在集中隔離期間排查發現，已轉入省內新冠肺炎集中救治大連中心隔離治療。

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