美國宣布3大對台軍售總值540億　總統府：捍衛台海更有信心

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對美國政府於美東時間21日知會美國國會，發出新一批次對我國三項軍售通知，總值約18.113億美元（約540億新台幣）。總統府發言人張惇涵22日表示，美國政府基於《台灣關係法》，持續以具體行動履行「六項保證」的安全承諾，協助我國強化自我防衛力量，我國政府表達誠摯歡迎及感謝。

根據美國國防安全合作署（DSCA）發出的新聞稿指出，國務院已批准3筆對台軍售，並已正式知會國會。此外，由於美國國會議員普遍支持台灣加強國防，這些軍售案在國會山莊預料將獲得支持。

在內容方面，包括135枚AGM-84H增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、4枚AGM-84H SLAM-ER遙測飛彈與12枚CATM-84H空中訓練飛彈（CATM）與151項容器、備件與維修零件、支援系統與測試設備、培訓設備與工程後勤支援等，總額約10.08億美元。

在第二筆方面，包括有11個「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器、64枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）M57戰術飛彈、7輛M1152A1高機動性多功能輪式車輛（HMMWVs）、11支M240B通用機槍、17個國際野戰炮兵戰術數據系統（IFATDS）等，約4.361億美元。

最後第三筆為6枚「F-16新式偵照莢艙」（MS110）、3個可移動地面站與1個固定地面站，以及相關備件、維修零件、集成與測試設備、系統支援、人員培訓與後勤技術支援等，約3.672億美元。

張惇涵表示，美國政府對我國提供防衛性武器，有助於台灣建立堅實國防實力，強化防衛戰力的現代化，同時提升不對稱戰力，讓台灣在捍衛台海及區域和平穩定上更具能力與信心。

張惇涵強調，在對外購置武器裝備之同時，我國政府仍將持續加速推動國防自主，並且提升國軍人力素質與戰力；而台灣也會持續深化與美國及理念相近國家的合作夥伴關係，共同維護印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定守護台灣的民主自由。

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