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「在美國訂三媽臭臭鍋」噴4300元　她見外送費傻爆：比台灣還好吃

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▲▼ 在美國叫三媽，70幾公里光運費就破2千台幣。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲在美國叫三媽臭臭鍋，光運費就破2000元新台幣。（圖／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

「點完之後還要等3個小時！」一名女網友自嘲，實在太想家鄉味，衝動訂了美國外送平台的「三媽臭臭鍋」，4樣餐點共1625元新台幣，沒想到外送費與小費比主食還貴，總共花了4300多元。原PO挨餓3小時後，火鍋終於送到家，照片曝光後，掀起網友驚呼「三媽當和牛在吃了，好高級！」

一名女網友在臉書《爆廢1公社》透露，目前人住在美國，礙於熊貓與Uber Eats有距離限制，無奈都訂不到台味美食，直到今天（台灣時間22日）原PO發現新的外送平台，竟跳出三媽臭臭鍋選項，她秒點了炸臭豆腐、麻辣鴨血臭豆腐與牛肉鍋等，費用56.71美元（約新台幣1625元），結果底下計算總額後秒讓她驚呆。

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明細可見，這一餐三媽臭臭鍋要價152.49美元（約新台幣4371元），其中48.7公里外送費就要 72.19美元（約新台幣2069元）、稅與手續費7.25美元（約新台幣207元）、小費16.34美元（約新台幣468元）。

原PO笑稱，當下看到外送費要2000多元新台幣時，坦承真的嚇到，「但我可以接受，畢竟第一次這麼高的外送費，還是要小小驚訝一下」，接著趕緊按下付款鍵，畢竟兩者距離約77公里，想吃這一頓小火鍋可要等上3小時才會送上府，「還是台灣好吃好喝好方便啊啊啊...」

▲▼ 在美國叫三媽，70幾公里光運費就破2千台幣。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲原PO貼出火鍋照，大讚好吃！（圖／翻攝爆廢1公社）

文章貼出後，引來一票網友回應，「72美元不夠補貼油錢吧」、「這張可能會被取消」、「看到距離應該就沒人要接，然後真的送達，你還會吃嗎」、「運費比食物貴」、「開車不到1小時，還可以啦，台灣外送員等餐+塞車可能也差不多」、「弱弱的問，好吃嗎」、「半路外送員送到餓了，會不會先吃起來」、「77公里在美國算遠還是近呀，美國太大了」、「期待樓主開箱來自77公里的火鍋」。

底下網友們也卡位坐等後續，稍早原PO在留言串拍照上傳，豐盛的豆腐餐吃好吃滿，讓她心滿意足直呼「美國真的比台灣好吃！」

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