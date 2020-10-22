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美3筆對台軍售　張競：戰略阻赫效果不必太吹噓

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▲美軍海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／台北報導

美國政府今(22日)宣布3筆對台軍售案，其中包括對解放軍造成嚇阻的海馬士多管火箭系統等三項軍武。未來，是否更提升我方作戰實力？對此，中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「外界必須要有清楚認知，目前這種買賣關係，是華盛頓要給什麼，台北才有什麼。再者，有軍武還得有精良訓練，同時要懂得用在適當時機，否則其戰略嚇阻效果實在不必太過吹噓。」

張競分析，美國新宣佈對台軍售品項，之前是只聞樓梯響，直到現在才走下來。國人必須要有認識，軍售本質是美國用以鞏固其國家安全利益之政策工具，並非滿足求售國軍事需求之純脆商業交易。「在此種賣方市場結構下，不是台灣要什麼就有什麼，而是華盛頓要給什麼，台北才有什麼。」

清點美國出售軍武，其中最被關注的海馬士多管火箭系統，具備遠程精準火力打擊功能，號稱對解放軍部沿海署有一定嚇阻作用。張競認為，「醫病沒有萬靈丹，軍事亦無殺手鐧，新購火箭系統有多少戰力與嚇阻效應，將其殺傷半徑乘上總彈藥數，就是其最大殺傷範圍。」

▲「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統（圖／USMS)

▲美對台將出售「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統（圖／USMS)

目前，美國對台軍售軍武包含，10億800萬美元的遠距陸攻飛彈（AGM-84H Standoff Land Attack Missile）；總額4億3610萬美元的海馬士多管火箭系統（遠程精準火力打擊系統，HIMARS），共有11套，附上其他輔助與設備；6具總額3億6720萬美元的F-16新式偵照莢艙（MS-110 Recce Pod System）。

張競說，依照美國出售給台國軍的數量，如果真的應用在戰爭很快會消耗殆盡，依照過去戰爭規模來看，發射飛彈至少上百到上萬發都有。「假設兩岸不幸開戰，此項軍備對戰局能夠產生多少影響，能否在適當時機，投向適當目標，否則面對廣大目標區，其戰略嚇阻效果實在不必太過吹噓。」

至於，新購軍武是否提升我方戰力士氣？張競提醒，透過軍售籌獲軍事硬體只是營建戰力的開端，必須搭配後續訓練演習與戰力驗證與測試評估，才有可能建立真正作戰實力，產生嚇阻效果。「美國對台軍售雖然很重要，絕非解決兩岸矛盾正確處方，唯有透過對話溝通才能化解敵意保障和平穩定。」

▲▼2020年7月，美國軍售台灣32輛兩棲突擊車中的第一輛運抵台灣，為台灣海軍陸戰隊增添新戰力。 。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會AIT）

▲2020年7月，美國軍售台灣32輛兩棲突擊車中的第一輛運抵台灣 。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會AIT）

談到多次發表對台動武評論的前解放軍南京軍區副司令王洪光，最近又撰文指出，「台灣現在人心浮動，既然怕打，不妨就打一打」。對此，張競回擊，「現在兩岸關係不睦，人心不安可以理解，千萬不要胡亂猜想，何種狀況會導致兵戎相向，明確列在大陸反分裂國家法第八條。只有某些將領滿腹草包，才會講出這番胡言亂語。」

最後，張競強調，從軍售案來看台灣已經是病急亂投醫，有政治人物提出國土防衛部隊在家當兵。「只要看過反分裂國家法第九條，地方社區不會被蠱惑變成全民皆兵胡亂為此夢想陪葬。國防必須意志集中力量集中，七嘴八舌胡亂出招，只會搞到自己陣腳大亂。」

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