台灣是美國重大利益所在！美智庫提醒「下屆政府」提升對台政策

▲CSIS發布《朝向一個更強勁的美台關係》報告。(圖/翻攝自CSIS官網)

記者葉睿涵/綜合報導

美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)近日在一份報告中指出,美國下一屆政府應加強與台灣的軍事和經濟聯繫,協助台灣強化自身能力,因為台灣的成功與否攸關美國的重大利益。專家指出,儘管中國大陸的各種施壓行為讓人擔心台灣將會是他們的下一個目標,但目前台灣「不太可能」被侵略。

據《美國之音》報導,在這份名為「朝向一個更強勁的美台關係」的報告中表示,由於台灣的未來對美國國家利益有重大影響,因此美國下一屆政府必須確保台灣持續成為一個安全、穩定、繁榮、不受攻擊以及脅迫的民主社會,並協助台灣持續融入全球經濟。

