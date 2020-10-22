台灣是美國重大利益所在！美智庫提醒「下屆政府」提升對台政策

▲CSIS發布《朝向一個更強勁的美台關係》報告。（圖／翻攝自CSIS官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日在一份報告中指出，美國下一屆政府應加強與台灣的軍事和經濟聯繫，協助台灣強化自身能力，因為台灣的成功與否攸關美國的重大利益。專家指出，儘管中國大陸的各種施壓行為讓人擔心台灣將會是他們的下一個目標，但目前台灣「不太可能」被侵略。

據《美國之音》報導，在這份名為「朝向一個更強勁的美台關係」的報告中表示，由於台灣的未來對美國國家利益有重大影響，因此美國下一屆政府必須確保台灣持續成為一個安全、穩定、繁榮、不受攻擊以及脅迫的民主社會，並協助台灣持續融入全球經濟。

A bipartisan CSIS Task Force on U.S. Policy Toward Taiwan was established January 2020 to prepare recommendations for the coming four years and beyond. @JapanChair @ChinaPowerCSIShttps://t.co/9ks4pTxP2K. — CSIS (@CSIS) October 21, 2020

「朝向一個更強勁的美台關係」（Toward a Stronger US-Taiwan Relationship）報告也指出，台灣應加強經濟增長、創新能力以及全球競爭力，以逐步建立自身的核心能力。另外，台灣也應該在提升國際形象上持續努力，例如投資並建立能有效防衛的軍事能力、提升民主治理品質以及強化對外宣傳「台灣成功」的資訊。

專家建議，台灣關係法、中美三個聯合公報（Three Joint Communiqués）以及「六項保證」（Six Assurances），應持續成為美國對台政策的核心框架。報告認為，啟動台美雙邊貿易協定談判、加強台美對話、協助台灣融入供應鏈安全並與多邊團體接觸等政策，都能提升美國對台政策，讓台灣能符合美國在印太地區的長期利益，並應對新挑戰。

▲報告主要調查專家葛來儀（左）和格林（右）。（圖／翻攝自CSIS官網）

負責報告中調查研究的專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，中國對台的各種施壓行為讓人擔心，台灣可能是他們繼香港之後的下一個目標。CSIS民調顯示，有54%的美國人視中國為美國的最大挑戰，因此中國已經成為了美國的主要戰略競爭者，而現在也是評估美國對台政策和框架是否有效的好時機。

報告的共同作者格林（Michael Green）曾在白宮擔任亞洲事務特別助理與資深主任。他表示，美國過去對台灣的政策是非常兩極化的，但現在「國會對台灣的支持非常廣泛，而且這已經超越黨派。我們有共識，台灣的成功與美國的利益相關」。

不過格林也認為，中國目前「不太可能」侵略台灣，因為全面戰爭將改變中國的政權，風險極高，因此較有可能發生的是灰色地帶脅迫的升級，例如網路攻擊等。