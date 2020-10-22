倖存者悚憶「他們熄燈開槍」　奈及利亞軍警擊殺示威者至少12死





▲抗議持續多日，軍隊在街上朝人群開槍。（圖／路透）

文／中央社拉哥斯21日綜合外電報導

西非國家奈及利亞情勢動盪。國際特赦組織（Amnesty International）表示，奈及利亞軍警昨天在大城拉哥斯（Lagos）2處地點殺害至少12名和平抗議者。

法新社報導，國際特赦組織發布聲明說：「根據目擊者、影像片段、醫院通報等證據，證實10月20日星期二下午6時45分（格林威治時間17時45分）至9時（格林威治時間20時）之間，奈及利亞軍隊朝著數千名和平要求良好治理、終結警察施暴的民眾開槍。」

奈及利亞安全部隊此舉在國際間引發憤怒。今天拉哥斯也發生建築物被縱火情事和零星衝突。

名叫陶伊（Toye）的抗議者告訴法新社，事發當時「我們全都和平坐著，他們把燈和廣告牌關掉，每個人都開始尖叫。」

「他們接近我們，但我不知道是誰來了。他們開了槍，每個人都開始逃命。」

▲傷者被送往醫院。（圖／路透）

社群媒體上廣泛流傳槍擊案後一片狼藉的照片和影片。

奈及利亞部隊開槍在國際上引發譴責。聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）還說，有報告指部隊開槍是預先計畫好的。

根據路透社，奈及利亞警方今天在拉哥斯實施全天宵禁。目擊者指出有武裝和便衣警察在市內設起路障。

總統布哈里（Muhammadu Buhari）則呼籲民眾「諒解和冷靜」。