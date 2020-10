智利示威者燃彈火攻！教堂燒到倒塌　鎮暴警察開水砲車反制

▲智利首都爆發示威抗議,亞松森教堂被燃彈擊中,最後不敵火勢而倒塌。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

智利首都聖地牙哥(Santiago)約有2.5萬人參與18日的街頭示威,爆發警民衝突,過程中有人丟擲燃燒彈,造成教堂塔樓起火燃燒而倒塌,估計至少18名警員受傷,10餘人被捕,並有15個以上的地鐵站暫時關閉。據了解,智利25日即將舉行關鍵性的公投,將決定是否廢除獨裁政權時期制定的憲法。

根據BBC報導,這場示威原是為了紀念2019年10月18日的全國大規模抗議活動滿一周年,當時主要訴求是針對退休金、醫療保健與教育體系的改革,活動一直持續到12月中旬,共造成30人死亡、上千人受傷。

報導指出,聖地牙哥直到18日下午6時約聚集了2.5萬名示威民眾,據當地記者說法,雖然抗議活動開始時很和平,但後來演變成警民暴力衝突,部分抗議者向警局與教堂投擲燃彈,造成2間教堂燒毀,其中聖地牙哥最古老的教堂之一的亞松森教堂(Iglesia de La Asunción)塔樓甚至不堪烈火而應聲倒塌,現場濃煙滾滾。

Absolute chaos in Santiago - the church spire has come down in flames pic.twitter.com/FZHmrVCquy