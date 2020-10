川粉斥推特言論審查！示威遭「拳頭壓制」　主辦人門牙鬆脫滿口血

▲反推特的川粉上舊金山街頭抗議,遊行隊伍還會開走就被反抗議人士暴力阻撓。(圖/翻攝自推特「@dpi_19」)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國社會愈形對立,一群總統川普的支持者日前為抗議推特的言論審查,走上舊金山(San Francisco)街頭抗議,卻遭遇「反法西斯運動」(Antifa)團體及「黑命貴」(BLM)運動人士,進而爆發嚴重肢體衝突,造成6人受傷,其中3人為警察。

綜合外電報導,自推特、臉書禁止轉發八卦小報《紐約郵報》有關民主黨總統參選人拜登之子杭特(Hunter)的負面報導後,再次掀起共和黨及保守派人士對社群網站言論審查的質疑,右翼團體「拯救美國大隊」(Team Save America)遂走上街頭,抗議巨頭公司控制言論,甚至封鎖川普競選團隊的帳號。

隊伍於美東時間周六(17日)中午,在舊金山的聯合國廣場(United Nations Plaza)附近集結,一路遊行至推特總部抗議。右翼團體剛集結成一小支隊伍後,立刻引來另一群人數明顯具壓倒性的人士「反示威」,並高舉「黑人的命也是命」(BLM),還有蒙面黑衣人揮舞大旗,上頭印有激進左派「Antifa」的標誌。

▲▼支持川普反移民政策的此次活動主辦人之一,安德森在聯合國廣場附近迎來反抗議人士的拳頭。(圖/翻攝自推特「@dpi_19」)

警方在兩群對抗勢力中築成一道人牆,但情勢很快陷入混亂,變成大型鬥毆現場。根據網路流傳的畫面顯示,此次反推特活動的主辦人之一安德森(Philip Anderson)也在被推擠之列,在台上還被反抗議人士投擲寶特瓶與玻璃瓶。

事實上,遊行隊伍甚至還來不及離開聯合國廣場,安德森就被反抗議人士團團包圍,臉部多次被擊中,倉皇與夥伴翻越圍欄離開。事後他在社群軟體上張貼自己血流滿嘴的照片,「Antifa無端攻擊我。」上門牙被打斷脫落,另一隻則是鬆脫在口腔內。

《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)引述警方指出,衝突共造成6人受傷,其中3名為警員,目前無人遭逮捕,出拳攻擊安德森的激進人士也安然離去。

▼畫面可能引起不適,務必斟酌觀看。

Philip Anderson, a free speech rally leader, punched by counter protester and pushed back into barricaded area at UN Plaza in SF. Rally has not started yet. #ProudBoys #SanFrancisco pic.twitter.com/NcNopIyDAX