川粉斥推特言論審查！示威遭「拳頭壓制」　主辦人門牙鬆脫滿口血

▲反推特的川粉上舊金山街頭抗議，遊行隊伍還會開走就被反抗議人士暴力阻撓。（圖／翻攝自推特「@dpi_19」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國社會愈形對立，一群總統川普的支持者日前為抗議推特的言論審查，走上舊金山（San Francisco）街頭抗議，卻遭遇「反法西斯運動」（Antifa）團體及「黑命貴」（BLM）運動人士，進而爆發嚴重肢體衝突，造成6人受傷，其中3人為警察。

綜合外電報導，自推特、臉書禁止轉發八卦小報《紐約郵報》有關民主黨總統參選人拜登之子杭特（Hunter）的負面報導後，再次掀起共和黨及保守派人士對社群網站言論審查的質疑，右翼團體「拯救美國大隊」（Team Save America）遂走上街頭，抗議巨頭公司控制言論，甚至封鎖川普競選團隊的帳號。

隊伍於美東時間周六（17日）中午，在舊金山的聯合國廣場（United Nations Plaza）附近集結，一路遊行至推特總部抗議。右翼團體剛集結成一小支隊伍後，立刻引來另一群人數明顯具壓倒性的人士「反示威」，並高舉「黑人的命也是命」（BLM），還有蒙面黑衣人揮舞大旗，上頭印有激進左派「Antifa」的標誌。





▲▼支持川普反移民政策的此次活動主辦人之一，安德森在聯合國廣場附近迎來反抗議人士的拳頭。（圖／翻攝自推特「@dpi_19」）

警方在兩群對抗勢力中築成一道人牆，但情勢很快陷入混亂，變成大型鬥毆現場。根據網路流傳的畫面顯示，此次反推特活動的主辦人之一安德森（Philip Anderson）也在被推擠之列，在台上還被反抗議人士投擲寶特瓶與玻璃瓶。

事實上，遊行隊伍甚至還來不及離開聯合國廣場，安德森就被反抗議人士團團包圍，臉部多次被擊中，倉皇與夥伴翻越圍欄離開。事後他在社群軟體上張貼自己血流滿嘴的照片，「Antifa無端攻擊我。」上門牙被打斷脫落，另一隻則是鬆脫在口腔內。

《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）引述警方指出，衝突共造成6人受傷，其中3名為警員，目前無人遭逮捕，出拳攻擊安德森的激進人士也安然離去。

▼畫面可能引起不適，務必斟酌觀看。

Philip Anderson, a free speech rally leader, punched by counter protester and pushed back into barricaded area at UN Plaza in SF. Rally has not started yet. #ProudBoys #SanFrancisco pic.twitter.com/NcNopIyDAX — Denis Ivan Perez (@dpi_19) October 17, 2020



