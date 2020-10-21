限時優惠最後一次舉辦　博客來「無印良品」不限金額結帳再81折

▲博客來將於10/22推出無印良品全商品不限金額結帳再81折。（圖／博客來提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

無印迷注意！MUJI無印良品一日限時優惠又來了，博客來站上專館將於10/22推出館內不限金額結帳再81折，加碼滿3,000元送300元單品折價券，不過博客來也表示，此次活動將是最後一次舉辦，未來將不斷檢視商品價格，將合理的價格落入365天滿足日常的每日需求，提供消費者更優質的服務。

活動除搶先開賣秋冬服飾新品，也包括家居織品、人氣生活雜貨、香氛、暢銷美妝保養、文具用品等，商品超過上萬件，祭出各種品類限定優惠，並同享MUJI passport里程累積，博客來也依據過往消費觀察，推出4大採購絕招，「省最多」、「換季收納」、「民生囤貨」、「好評推薦」，提供完整的購物選擇。

想搶便宜折扣的話，像是輕量澳洲羽絨外套9折，男女保暖內衣2件599元，撥水加工休閒帆布鞋699元，寢織成套9折，指定噴霧器精油組95折，檔案盒3件9折，指定肌膚保養滿888元享95折，指定家居收納滿5000元抵500元，結帳可再享81折優惠，下單即可用99元加購尼龍網眼小物袋。

另推薦鎖定平常不敢下手的高單夢幻逸品，例如低噪音大風量空氣循環扇、輕巧好推又耐用的四輪硬殼止滑拉桿行李箱等之外，原價13,900元的空氣清淨機，10/22當日優惠10,900元，結帳再打81折，只要8,829元，現省5,071元；蟬聯年度暢銷商品的懶骨頭沙發本體+指定椅套，合購價只要4,800元，家居收納滿5,000元，可現抵500元，滿額單購買更划算。

▲空氣循環風扇。

▲懶骨頭沙發。

博客來表示，也有不少消費者在活動當日，瞄準好用民生消費品，進行補貨囤貨，像是年銷百萬片的原色化妝棉，回購率最高敏感肌化妝水、乳液肌膚保養系列等，同步推薦今年熱門的LABO丹寧褲、DIY環保收納櫃、在地生產即食拉麵，蝴蝶脆餅等商品。