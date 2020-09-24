2021手帳展線上開跑　海外品牌首次全數提前開賣

▲2021年博客來手帳展開跑，嚴選超過30品牌超過2千種商品，全面75折起。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2020年只剩下3個月了，新一年的手帳也在此時陸續上市，9月上旬開始，買氣已漲了3成，其中又以台灣設計師品牌人氣夯、「高顏值」手帳最吸睛；受到疫情影響，部分手帳迷無法出國玩順便採買，網路書店今年首次將海外品牌全數提前至第一波策展開賣。

根據博客來銷售觀察，9月上旬手帳買氣已較去年同期成長3成以上，像是搶先開賣的日本人氣手帳MIDORI新品、KOKUYO最暢銷的日本國民筆記本Campus手帳系列，以及義大利品牌MOLESKINE史努比、小王子聯名系列，整體銷量也較去年成長3成。

博客來指出，手帳購買主力以女性為主超過8成，封面設計是選購的首要因素，像台灣品牌「你好工作室」，去年曾創下一個月內完銷破百本的紀錄，手帳以獨特的雙封面設計，可以隨時替換手帳封面轉換心情，等於一次擁有兩本手帳，受到消費者青睞，今年再推出2款「小狐狸手帳-海邊午茶/和煦檸檬與吐司森林/樂譜小樹」，也成為目前週記事手帳排行榜冠軍。

▲Hello Studio 2021小狐狸手帳海邊午茶/和煦檸檬。（圖／博客來提供）

博客來「2021手帳展」即日起展開，以「寫出趣！試驗人生，翻轉日常」為溝通主軸，分為風格選、月/週/日記事、桌/掛曆、手帳週邊、品牌推薦5大重點，方便消費者找到最適合的商品。另外，海外品牌首次全數提前開賣，包含Mark’s、EL COMMUN、HIGHTIDE全都提前預購，讓手帳迷們免出國也能買得到。

▲樂天Kobo在棒球場打造大型電子看板，為球迷與書迷帶來更多視覺體驗。（圖／樂天Kobo提供）

經營台灣市場邁入第5年的樂天Kobo，目前中文繁體書量已超過11萬本，台灣會員人數超過36萬人，自2018年引進電子書閱讀器以來，帶動閱讀器業績，預計全年業績可較去年翻倍成長。今年更擴大與樂天桃猿棒球隊的深度合作，推出Rakuten Girls電子寫真書，並攜手樂天桃猿棒球隊、電子紙大廠E Ink元太科技、閱讀器組裝大廠振曜科技共同合作，於桃園國際棒球場展示全球最大，以電子書閱讀器旗艦機Kobo Forma外型為概念，搭載32吋電子紙螢幕的大型電子看板，除共同推廣電子書閱讀器的特點與優勢，更結合棒球場賽事，呈現球員名單與球隊資訊，帶給球迷與書迷更多的視覺體驗。