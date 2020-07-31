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蝦皮小編惡搞「像極了愛情」　自創「啊嘶」像極了…網評文案太高深

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蝦皮、博客來小編跟風「像極了愛情」梗（圖／翻攝自電商官網）

▲蝦皮購物、博客來小編也跟上「像極了愛情」流行梗，在臉書粉絲專頁留下相關創意文。（圖／翻攝自電商官網）

 記者洪菱鞠／台北報導

「像極了愛情」最近在台灣掀起寫詩風潮，不少網友、網紅紛紛玩新梗，許多粉絲專頁也發文跟風一波，就連內政部、財政部、海巡署等公部門都發起自己的創作，而向來不放過時事梗的蝦皮購物、博客來等電商小編們，也在這波文學熱潮中參一腳，但在一片梗圖中，蝦皮小編的8則貼文讓網友笑翻，最後一則更讓網友直說「小編壞掉了」。

隨意寫一段話，文末只要加上一句「像極了愛情」，文青感瞬間爆棚，這個去年初在中國網友之間火紅起來的網路流行梗，最近在台灣意外爆紅，網路上開始出現各種創意發文，博客來小編從總統蔡英文日前說自己「吃肉圓一定要加香菜」找靈感，在臉書粉絲專頁寫下「說不要香菜，硬被加了香菜，像極了愛情」、「說不要小黃瓜，硬被加了小黃瓜，像極了愛情」、「說不要蔥，硬被加了蔥，像極了愛情」等內容，引起不少網友共鳴。

蝦皮小編則是有些無奈寫下「我不知道 究竟哪裡像愛情 像極了愛情」、「已經九點了 我還在做跟風貼文 像極了愛情」，而相較於普遍以「像極了愛情」梗來寫詩，改編自創的梗圖像是「不要對我尖叫的老闆 像極了詹子晴」、「我想我會開始想念你 可是我剛剛才遇見了你 像極了袁湘琴」、「轟隆隆 轟隆隆 衝衝衝衝 拉風 像極了引擎」、「你咕咕的叫 還會下蛋 像極了家禽」、「你不斷地敲打我的窗 像極了蔡芹」，更讓一票網友大讚有創意。

蝦皮小編跟風「像極了愛情」梗（圖／翻攝自蝦皮購物）

蝦皮小編跟風「像極了愛情」梗（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲蝦皮小編的一系列梗圖惹笑網友。（圖／翻攝自蝦皮購物）

其中寫著「啊 嘶 像極了烤秋勤」這則梗圖，令許多人看到忍不住笑出來，在留言區表示「這個文案太高深啦～啊嘶」、「埋梗埋超久」、「這篇最厲害」、「小編壞壞」，不過在一系列圖文中，有人也趁機偷酸「一堆賣家肚爛蝦皮，又不得不經營蝦皮，像極了愛情」。而對於看了一整天的「像極了愛情」梗，網友們除了佩服小編的跟風速度，也感嘆當小編壓力大。

 

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