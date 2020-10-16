書迷省荷包！線上文學季登場　年度暢銷文學小說全收錄49折起

▲博客來即日起推出年度最大「文學書展」。（圖／博客來提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

搶搭諾貝爾文學獎熱度，博客來即日起舉辦全年最大「文學季」書展，集結年度暢銷翻譯文學、華文創作、暢銷愛情、推理小說等，還有超值套書專區，參展數量超過4,000種全面49折起。樂天Kobo主打有聲書特展 10月31日前單本8折。

近期文學最熱門話題莫過於「諾貝爾文學獎」，而今年受到疫情影響，民眾在宅率大增，閱讀成為防疫時代重要的宅家形式，也帶動翻譯文學買氣，博客來觀察到該類別業績不僅成長逾3成，更達到近2、3年的銷售高點，創同期新高。

▲愛爾蘭作家莎莉‧魯尼《正常人》全球暢銷突破百萬本，莎莉‧魯尼更被西方文壇公認第一位足以代表21世紀未來的作家。

博客來指出，銷售表現較好類型像英國文學，以《正常人》一書表現最突出，長踞文學暢銷榜超過16週，帶動類型銷售成長超過6成，拿下翻譯文學暢銷榜冠軍。日本文學在村上春樹、東山彰良、三浦紫苑、吉田修一等熱門作家新作熱銷拉抬下，業績成長超過兩成，影視話題《半澤直樹》系列也進入文學暢銷榜。

此外，歐美懸疑小說業績成長超過3成，如醫學懸疑天后泰絲．格里森系列作品，半年內創下熱銷萬冊；華文創作則是在陳文茜、龍應台、吳姍儒等不同世代的作家代表，暢銷榜上互別苗頭，本本都有超過5千本的銷量，帶動散文類業績大漲超過3成。

▲村上春樹新作《棄貓 關於父親，我想說的事》，是近期搜尋度最高的文學作品。

最新出爐諾貝爾文學獎得主美國詩人露伊絲・葛綠珂，鍍金後中文版詩集《野鳶尾》作品銷量成長飆破百倍，顯示出諾貝爾文學獎對讀者的吸引力。另外，每年都是熱門人選的村上春樹，剛好也推出新作描寫自己與父親的點滴的《棄貓 關於父親，我想說的事》，開賣後立刻榮登文學小說暢銷榜與新書榜TOP1，成為近期搜尋度最高的文學作品。

把握這股熱潮，博客來收錄年度暢銷文學小說，即日起至12月17日舉辦「文學季」，希望為年底書籍買氣再增添成長動能。在台搶攻電子書市場的樂天Kobo，站上持續拓展有聲書藏書量，除擁有超過數萬本的外文有聲書，也與出版社合作，逐步增加中文有聲書，近期也推出「聽，也是種閱讀」有聲書特展，強調利用有聲書也能達到閱讀的效果，而精選書可享8折優惠之外，購買參展書滿額加送樂天點數100點。