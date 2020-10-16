　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

書迷省荷包！線上文學季登場　年度暢銷文學小說全收錄49折起

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

博客來「文學季」（圖／博客來提供）

▲博客來即日起推出年度最大「文學書展」。（圖／博客來提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

搶搭諾貝爾文學獎熱度，博客來即日起舉辦全年最大「文學季」書展，集結年度暢銷翻譯文學、華文創作、暢銷愛情、推理小說等，還有超值套書專區，參展數量超過4,000種全面49折起。樂天Kobo主打有聲書特展 10月31日前單本8折。

近期文學最熱門話題莫過於「諾貝爾文學獎」，而今年受到疫情影響，民眾在宅率大增，閱讀成為防疫時代重要的宅家形式，也帶動翻譯文學買氣，博客來觀察到該類別業績不僅成長逾3成，更達到近2、3年的銷售高點，創同期新高。

博客來「文學季」（圖／博客來提供）

▲愛爾蘭作家莎莉‧魯尼《正常人》全球暢銷突破百萬本，莎莉‧魯尼更被西方文壇公認第一位足以代表21世紀未來的作家。

博客來指出，銷售表現較好類型像英國文學，以《正常人》一書表現最突出，長踞文學暢銷榜超過16週，帶動類型銷售成長超過6成，拿下翻譯文學暢銷榜冠軍。日本文學在村上春樹、東山彰良、三浦紫苑、吉田修一等熱門作家新作熱銷拉抬下，業績成長超過兩成，影視話題《半澤直樹》系列也進入文學暢銷榜。

此外，歐美懸疑小說業績成長超過3成，如醫學懸疑天后泰絲．格里森系列作品，半年內創下熱銷萬冊；華文創作則是在陳文茜、龍應台、吳姍儒等不同世代的作家代表，暢銷榜上互別苗頭，本本都有超過5千本的銷量，帶動散文類業績大漲超過3成。

博客來「文學季」（圖／博客來提供）

▲村上春樹新作《棄貓 關於父親，我想說的事》，是近期搜尋度最高的文學作品。

最新出爐諾貝爾文學獎得主美國詩人露伊絲・葛綠珂，鍍金後中文版詩集《野鳶尾》作品銷量成長飆破百倍，顯示出諾貝爾文學獎對讀者的吸引力。另外，每年都是熱門人選的村上春樹，剛好也推出新作描寫自己與父親的點滴的《棄貓 關於父親，我想說的事》，開賣後立刻榮登文學小說暢銷榜與新書榜TOP1，成為近期搜尋度最高的文學作品。

把握這股熱潮，博客來收錄年度暢銷文學小說，即日起至12月17日舉辦「文學季」，希望為年底書籍買氣再增添成長動能。在台搶攻電子書市場的樂天Kobo，站上持續拓展有聲書藏書量，除擁有超過數萬本的外文有聲書，也與出版社合作，逐步增加中文有聲書，近期也推出「聽，也是種閱讀」有聲書特展，強調利用有聲書也能達到閱讀的效果，而精選書可享8折優惠之外，購買參展書滿額加送樂天點數100點。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
聲援「南鐵拒遷戶」爆流血衝突！交通部令停工
獨／破紀錄！25歲男瘋入珠…解褲頭醫驚呆：整串105顆
開車上班莫名變目標！他慘遭美軍F-16戰鬥機爆頭身亡
Roots外套「28折變750元」！　她一到現場都傻了
李光洙認「私吞宋智孝100萬獎金」！親吐原因：當時狀況不太好
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

讀墨發表家庭帳號2大4小輪流讀　樂天Kobo支援Dr.eye英漢字典

「酒杯賓士」2.6折換購！全聯「北半球葡萄酒大賞」精選高CP酒款

書迷省荷包！線上文學季登場　年度暢銷文學小說全收錄49折起

讀墨發表家庭帳號2大4小輪流讀　樂天Kobo支援Dr.eye英漢字典

LG優質服務重磅進駐台中　全面佈局北中南智慧生活

瓦城泰統集團旗下130間餐廳　全面取得國際組織SGS升級標章

Q爆了！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點來了　萊恩眼罩枕、面紙盒療癒必收

太萌！Ｑ版南瓜、蜘蛛網萬聖限定兒童口罩　10/21小7限量開賣

幸福設計師程于純：裝潢跟結婚一樣，都需要溝通與時間磨合

iPhone 12新機搶先預約、預購　6大電商開跑內容整理一次看

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

「酒杯賓士」2.6折換購！全聯「北半球葡萄酒大賞」精選高CP酒款

書迷省荷包！線上文學季登場　年度暢銷文學小說全收錄49折起

讀墨發表家庭帳號2大4小輪流讀　樂天Kobo支援Dr.eye英漢字典

LG優質服務重磅進駐台中　全面佈局北中南智慧生活

瓦城泰統集團旗下130間餐廳　全面取得國際組織SGS升級標章

Q爆了！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點來了　萊恩眼罩枕、面紙盒療癒必收

太萌！Ｑ版南瓜、蜘蛛網萬聖限定兒童口罩　10/21小7限量開賣

幸福設計師程于純：裝潢跟結婚一樣，都需要溝通與時間磨合

iPhone 12新機搶先預約、預購　6大電商開跑內容整理一次看

第一次！「珍煮丹X萬波」打造聯名時尚環保提袋　還有超Q毛小孩吸管

逛累了也不敢坐！她一看「公園龍椅」怕爆：提早見祖先　地點曝光

陸軍事專家：美國主導對台軍售節奏　把台灣「堡壘化」

簽署7縣市女性首長合作備忘錄　盧秀燕：發展休閒農業注入新活水

小鬼走了吳宗憲衝擊大　吳姍儒消瘦一圈曝「爸爸變了」！

「酒杯賓士」2.6折換購！全聯「北半球葡萄酒大賞」精選高CP酒款

核准差一天！康匠「偷跑」製造醫療口罩遭下架　發聲明致歉

賤嘴夫被休！愛搓妻子頭嫌笨...酸長得沒特色只當洩慾工具　

低收男砸42萬買金飾、機車寵女友！遭劈腿悔婚…討不回一毛錢哭了

嘉義出現1公里長「火紅巨龍」　欒樹大道翻紅空拍景象超壯觀

北台灣下周都濕涼！4地區迎「大豪雨」　中南部日夜溫差近10度

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

消費熱門新聞

全聯推「瑞士三角巧克力」甜點

小7「角落小夥伴主題店」開幕

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

法國香瓜藏神奇抗氧化酵素SOD

iPhone 12新機預約　6大電商整理一次看

虎神出沒！新店家樂福化身親子打卡熱點

超商最新「KAKAO FRIENDS」集點來了

10/21小7限量開賣萬聖兒童口罩

週年慶開跑！玩家瞄準「PS5最佳組合」日本製機種

麥當勞哆啦A夢療癒抱枕第二波明天開搶

維尼粉快衝！小7迪士尼集點送

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

只有24間！全家打造海瑞摃丸專賣店

第一次！「珍煮丹X萬波」推聯名環保提袋

更多熱門

相關新聞

2大電子書新功能服務上線　互拚閱讀體驗

2大電子書新功能服務上線　互拚閱讀體驗

電子書業者強化閱讀體驗，Readmoo讀墨電子書日前發表2大新功能，鎖定親子客群推出家庭帳號，讓書籍可以全家共享，另推出會員等級制度，以遊戲趣味方式提升閱讀黏著度。樂天Kobo電子書閱讀器則是新增英漢字典功能，即日起開放軟體更新並支援全系列機型，滿足讀者閱讀英文書的翻譯需求。

元太、振曜、樂天Kobo捐贈電子書　攜手新北市推動數位行動閱讀

元太、振曜、樂天Kobo捐贈電子書　攜手新北市推動數位行動閱讀

楊君方推閱讀　一篇《背影》讓學生有笑容

楊君方推閱讀　一篇《背影》讓學生有笑容

2021手帳展開跑　海外品牌首次全數提前開賣

2021手帳展開跑　海外品牌首次全數提前開賣

年度電子書週慶書展登場　新書暢銷榜同步揭曉

年度電子書週慶書展登場　新書暢銷榜同步揭曉

關鍵字：

閱讀博客來電子書樂天kobo文學

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

更多

最夯影音

更多
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面