年度電子書週慶書展登場　新書暢銷榜TOP 10同步揭曉

▲博客來進軍電子書服務3週年，首購會員人數成長逾3成，海外購書需求旺盛，購買人數的成長力道是國內的2～3倍，不論海外會員數或業績皆翻倍成長以上，全年度整體營收可望翻倍成長。（圖／博客來提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

電子書方便攜帶、減少藏書空間等特性，近年受到不少讀者關注，也願意嘗試不同型態的閱讀方式，博客來觀察電子書服務滿3週年，首購會員人數成長逾3成，購買主力以30世代上班族為主，女男比6:4與全站相同，也反應出讀者對於電子書閱讀的興趣在逐漸增加當中；喜愛閱讀類別方面，商業理財類一枝獨秀，稱霸2020電子書新書暢銷榜。

根據博客來銷售觀察，2020年電子書讀者最愛的三大類型依序為商業理財、心理勵志、文學小說。新書暢銷榜首，由唐鳳愛用的《間歇高效率的番茄工作法》奪下，第2名則是自主學習成功法「學神」史考特‧楊的《超速學習》；疫情引發全球對經濟憂慮，民眾對現有財產的運用產生大量需求，帶動「投資理財」類書籍快速崛起，暢銷榜前10名包辦4名，過往少見，像是《跟著柴鼠學FQ做自己的提款機》、《我畢業五年用ETF賺到400萬》、《我45歲學存股，股利年領200萬》、《阿甘投資法》、分居暢銷榜3、4、6、9名。

▲電子書新書暢銷排行TOP 10。

今年業績成長翻倍的還有宗教命理、生活風格類書籍，像上半年異軍突起的《海奧華預言》，除了知名YouTuber老高、曉涵哥相繼介紹引起關注，內容融合外星人、地球謎團解密及靈性成長，獲得跨領域讀者的高度討論，帶動了相關書籍如《希塔療癒》、《地球編年史》系列的熱銷。健身一向是電子書的熱門主題，如新書榜TOP 7強調破除多數人錯誤觀念的《用最正確的科學觀點1人健身》，以及結合減醣與健美潮流的《體脂狂降20%！減醣外食快瘦攻略》都是讀者關注的閱讀焦點。

看好送書、分享書的商機，博客來預計於第四季推出「電子書贈書」服務，不僅可購買電子書即時贈書，也可指定日期寄送，提供會員更多元的使用體驗。即日起至10月12日也推出「電子書3週年慶」活動，精選近4,000種電子書29元起，還有9月重點新書獨家首賣，推薦新品9/15前結帳輸入@new20，本本現折20元，並加碼結帳滿499元，領券現折50元等多重優惠。

比博客來早一步搶進台灣電子書市場的樂天Kobo，在台推出服務至今已滿4週年，目前中文繁體藏書量已超過11萬本，台灣會員數突破36萬人，為提高市占率，下半年計劃針對電子書閱讀器再新增兩處實體體驗門市，包括首次到台南拓點、位於台南新天地本館的BEARBOSS熊老闆精選店，以及9月份在北部位於環球購物中心板橋車站、為期一個月的快閃店，若不包含快閃店在內，全台現已有8家實體展售店，讓民眾實際感受電子書的方便與實用性。