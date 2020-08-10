補書庫時間到了！中外文6大人氣出版社　領券最高現折550元

▲網路書店推週年慶活動。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

愛書人想省錢補充個人藏書趁現在！博客來挑戰年度回饋最深活動檔期，週年慶祭出圖書百貨萬件商品3折起，其中必搶獨家書籍特裝套組、限量簽名版，以及近年重新出版的經典版品之外，中文、外文6大人氣出版社領券購書最高現折550元。樂天Kobo在8月份則強打線上漫畫輕小說書展優惠72折起，例如高人氣的《鬼滅之刃》全套18集買下來可現省超過百元。

博客來「25週年慶」活動登場，即日起至9月8日止，全館萬種書籍、百貨商品3折起，消費達指定門檻再送線上刮刮卡、200元E-Coupon等多項優惠，還有超過70家品牌神券，一鍵全領最高現省9,000元，而此次圖書商品更是活動重頭戲，除了以《維多利亞三部曲》獨家簽名版、《詹姆士快手菜》獨家簽名版再送贈品，《屁屁偵探獨家套書+搜查筆記繪圖本》等獨家商品打頭陣，再推中文、外文六大人氣出版社優惠券，包采實、聯經、台灣商務、我識、天衛小魯等全書系以及企鵝藍燈書屋，領券最高現折550元。

博客來表示，活動更收錄熱賣萬本且暢銷10年以上，近年重新出版的經典版品，像翻譯文學代表系列累積賣破20萬冊的《哈利波特（1）：神秘的魔法石》，20週年紀念新版開賣首週賣破千本；盤踞年度暢銷作家TOP10超過10年的日本推理小說之王東野圭吾《嫌疑犯X的獻身》、《伽利略》等，系列作品年均銷售3萬冊以上；還有連續20年登上商業理財年度暢銷榜的《富爸爸，窮爸爸》、名列金氏世界紀錄被翻譯成最多種語言的《牧羊少年奇幻之旅》、經典人類簡史賈德‧戴蒙的《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》、世界兒童讀物《好餓的毛毛蟲》、台灣經典《三國演義》說書版《歡樂三國志》等，每本累積銷售皆超過3萬冊以上。

▲維多利亞三部曲《輕舔絲絨》、《華麗的邪惡》、《指匠情挑》完整新譯本經典套書，博客來推獨家限量作者親簽扉頁。（圖／博客來提供）

▲超高人氣動漫《鬼滅之刃》。（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo主打線上漫畫輕小說書展，如《史萊姆轉生》、《王者天下》、《神之雫》等暢銷書籍，8/31前參展書優惠72折起，超夯動漫《鬼滅之刃》電子書定價每本55元，全套1～18集原價990元，活動期間購買享優惠僅854元。此外，振興經濟加碼應援，本週精選近期6本熱門暢銷書籍，包括如大塊文化出版《有品社會》、大牌出版《雪球心法》、商周出版《為什麼這麼荒謬還有人信？》等，單本享85折，8/16前輸入折扣代碼再折50元。