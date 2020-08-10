　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

補書庫時間到了！中外文6大人氣出版社　領券最高現折550元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

博客來25週年慶（圖／博客來提供）

▲網路書店推週年慶活動。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

愛書人想省錢補充個人藏書趁現在！博客來挑戰年度回饋最深活動檔期，週年慶祭出圖書百貨萬件商品3折起，其中必搶獨家書籍特裝套組、限量簽名版，以及近年重新出版的經典版品之外，中文、外文6大人氣出版社領券購書最高現折550元。樂天Kobo在8月份則強打線上漫畫輕小說書展優惠72折起，例如高人氣的《鬼滅之刃》全套18集買下來可現省超過百元。

博客來「25週年慶」活動登場，即日起至9月8日止，全館萬種書籍、百貨商品3折起，消費達指定門檻再送線上刮刮卡、200元E-Coupon等多項優惠，還有超過70家品牌神券，一鍵全領最高現省9,000元，而此次圖書商品更是活動重頭戲，除了以《維多利亞三部曲》獨家簽名版、《詹姆士快手菜》獨家簽名版再送贈品，《屁屁偵探獨家套書+搜查筆記繪圖本》等獨家商品打頭陣，再推中文、外文六大人氣出版社優惠券，包采實、聯經、台灣商務、我識、天衛小魯等全書系以及企鵝藍燈書屋，領券最高現折550元。

博客來表示，活動更收錄熱賣萬本且暢銷10年以上，近年重新出版的經典版品，像翻譯文學代表系列累積賣破20萬冊的《哈利波特（1）：神秘的魔法石》，20週年紀念新版開賣首週賣破千本；盤踞年度暢銷作家TOP10超過10年的日本推理小說之王東野圭吾《嫌疑犯X的獻身》、《伽利略》等，系列作品年均銷售3萬冊以上；還有連續20年登上商業理財年度暢銷榜的《富爸爸，窮爸爸》、名列金氏世界紀錄被翻譯成最多種語言的《牧羊少年奇幻之旅》、經典人類簡史賈德‧戴蒙的《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》、世界兒童讀物《好餓的毛毛蟲》、台灣經典《三國演義》說書版《歡樂三國志》等，每本累積銷售皆超過3萬冊以上。

博客來25週年慶（圖／博客來提供）

▲維多利亞三部曲《輕舔絲絨》、《華麗的邪惡》、《指匠情挑》完整新譯本經典套書，博客來推獨家限量作者親簽扉頁。（圖／博客來提供）

鬼滅之刃（圖／樂天Kobo提供）

▲超高人氣動漫《鬼滅之刃》。（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo主打線上漫畫輕小說書展，如《史萊姆轉生》、《王者天下》、《神之雫》等暢銷書籍，8/31前參展書優惠72折起，超夯動漫《鬼滅之刃》電子書定價每本55元，全套1～18集原價990元，活動期間購買享優惠僅854元。此外，振興經濟加碼應援，本週精選近期6本熱門暢銷書籍，包括如大塊文化出版《有品社會》、大牌出版《雪球心法》、商周出版《為什麼這麼荒謬還有人信？》等，單本享85折，8/16前輸入折扣代碼再折50元。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
米克拉颱風強降雨「最危險時間」！　西半部5地區嚴防致災
快訊／黎巴嫩大爆炸...總理宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

蝦皮擴大管制台製口罩上架資格　賣家須提出進貨證明

陳嘉樺Ella：「女人40歲是最美的年紀」　現在回頭看覺得30歲太嫩了

XXL號蚵仔煎、超長條乖乖　小7中元節開賣「巨無霸零食」拜拜打卡超吸睛

補書庫時間到了！中外文6大人氣出版社　領券最高現折550元

萌爆！麥當勞推「小小兵萬用置物籃」　4主角同時登場全台限量7萬個

【廣編】iRent共享汽車進駐澎湖　24H自助取還車超便利

美廉社8/13起開放醫療口罩預購　「不限身份」1人5盒、5天後取貨

DD52烈焰之心變美神技公開！女孩大喊真的好需要　「塑立纖」雷射體雕好身材　　

快補貨！屈臣氏門市今開賣摩戴舒「碧湖綠」口罩，一片7元

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

蝦皮擴大管制台製口罩上架資格　賣家須提出進貨證明

陳嘉樺Ella：「女人40歲是最美的年紀」　現在回頭看覺得30歲太嫩了

XXL號蚵仔煎、超長條乖乖　小7中元節開賣「巨無霸零食」拜拜打卡超吸睛

補書庫時間到了！中外文6大人氣出版社　領券最高現折550元

萌爆！麥當勞推「小小兵萬用置物籃」　4主角同時登場全台限量7萬個

【廣編】iRent共享汽車進駐澎湖　24H自助取還車超便利

美廉社8/13起開放醫療口罩預購　「不限身份」1人5盒、5天後取貨

DD52烈焰之心變美神技公開！女孩大喊真的好需要　「塑立纖」雷射體雕好身材　　

快補貨！屈臣氏門市今開賣摩戴舒「碧湖綠」口罩，一片7元

阿札爾訪台之際　共機越海峽中線！環時嗆：這是對台當局的明確警告

桃園暴雨落石突墜下！女駕駛開車一半遭砸　驚悚畫面曝光

《精神病》結局收視爆衝！韓網一張圖讚爆：開始到收尾都完美

「星爵」克里斯普拉特老婆生了！　73歲岳父阿諾終於升格當外公

陳立農線上開唱燃炸舞台！　「吸2億人次」熱議：像從畫中走出的男子

《二十不惑》金句引共鳴：「試錯了是青春，試對了是長大！」

子瑜染成淺橘色了！　「綁雙馬尾公主頭」新髮型曝光

米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

遭囚海洋世界10年！　2小白鯨終在冰島回到大海懷抱

基隆河畔散步驚見「紅衣浮女」！情侶嚇傻...警消靠近就飄走

消費熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

全聯奇異果區兼賣罐裝果汁？

屈臣氏門市今開賣「碧湖綠」醫療口罩

萌爆！麥當勞推「小小兵萬用置物籃」

陪你一起長大的「早餐回憶」

屈臣氏門市今起連續4天開賣MIT口罩

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

電商擴大管制台製口罩　上架須有進貨證明

全聯口罩組一片4元！民眾想單買

口罩國家隊上線再+1　各通路最新開賣整理

「神仙」口罩加入開搶　電商8/5、8/10續推接力賽

8/8午夜快閃　NS健身環大冒險對砍半價

小7中元節開賣「巨無霸零食」

烈焰之心變美神器　女孩：好需要

更多熱門

相關新聞

蝦編惡搞「像極了愛情」　網評文案太高深

蝦編惡搞「像極了愛情」　網評文案太高深

「像極了愛情」最近在台灣掀起寫詩風潮，不少網友、網紅紛紛玩新梗，許多粉絲專頁也發文跟風一波，而向來不放過時事梗的蝦皮購物、博客來等電商小編們，也在這波文學熱潮中參一腳，但在一片梗圖中，蝦皮小編的8則貼文讓網友笑翻，最後一則更讓網友直說「小編壞掉了」。

《鬼滅之刃》稱霸上半年漫畫暢銷榜

《鬼滅之刃》稱霸上半年漫畫暢銷榜

免藝FUN券！網路書店好康優惠整理一次看

免藝FUN券！網路書店好康優惠整理一次看

上半年暢銷書TOP1　女性讀者高達9成

上半年暢銷書TOP1　女性讀者高達9成

博客來、Yahoo奇摩「11點開賣中衛口罩」

博客來、Yahoo奇摩「11點開賣中衛口罩」

關鍵字：

網路書店電子書樂天Kobo博客來

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面