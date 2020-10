衛星照曝光！　CNN：俄恢復核動力巡弋飛彈「海燕」測試

▲俄羅斯2018年進行核動力巡弋飛彈「海燕」的地面測試。(圖/翻攝自YouTube/Минобороны России)



記者張方瑀/編譯

美媒最新曝光的衛星照片顯示,俄羅斯疑似正準備恢復的核動力巡弋飛彈測試,原本在2018年拆除的試射場似乎又重新開始運作,周圍聚集許多相關設備,包含發射台與飛彈檢測中心。

根據CNN報導,加州蒙特雷國際研究學院武器專家路易斯(Jeffrey Lewis)和杜斯曼(Michael Duitsman)表示,從美國商業衛星公司「星球實驗室」(Planet Labs Inc)在去年9月拍攝的衛星照可以看到,俄國接近北極圈的潘科沃(Pankovo)地區出現頻繁活動,而此處正是先前被該國用來測試「海燕核動力巡弋飛彈」(Burevestnik)的地點。

Oh, also: @DuitsyWasHere and I say images from @planetlabs show Russia moving to resume tests of its nuclear-powered cruise missile. https://t.co/lnZltyTlrh