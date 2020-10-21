台鐵鋼軌斷裂通報不實！運安會到現場驚見「10倍長」裂痕：斷44CM

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵於今年5月19日發生鋼軌斷裂事故，當晚通報運安會時聲稱「斷裂3到4公分」，不過運安會主委楊宏智表示，相關人員到現場查看時，發覺斷裂長度達44公分，後續甚至還有2班列車通過，潛在風險非常高。

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楊宏智表示，台鐵發生519鋼軌斷裂事故當晚，就立刻通報運安會，不過當時台鐵通報人員指稱，鋼軌斷裂僅3到4公分，但運安會派員到現場後發現，斷裂長度長達44公分，比台鐵通報內容還長10倍，「真的是驚嚇到我們每個人」。

楊宏智指出，發生鋼軌斷裂後，該處後續還有2班車通過，潛在風險非常高，預計11月6日召開委員會，可能會將此案排入議程，事發當時已將所有物證帶回運安會調查，會將送交專業單位測試強度、結構、損傷程度等。

楊宏智表示，這件事情非常嚴重，且台鐵通報內容不實，因此隔天他也親自拜會台鐵相關主管反應，讓台鐵知道運安會相當關切此事，不過他認為，台鐵本次有按時通報。

▲每日搭乘台鐵旅客多達上萬人，台鐵卻又爆出通報不實的事件。（圖／記者張榮恩攝）

台鐵5月19日一列3218次北上區間車行經台中成功站路段時，有碰撞聲音，該列車司機員下車檢查後發現彎道有斷軌的狀況，向台鐵通報，台鐵巡視後也發現西正線內軌斷裂，所幸無人員傷亡。

然而該事故今日卻被爆出案外案，事發當晚司機員即向成功站通報疑似有斷軌，站務人員查看後卻未向調度員通報，後續又有2班列車通過，直到調度員自行發現通話後，才緊急封鎖該路線。據了解，今年3月3日早已有人員發現該處鋼軌有裂紋，後續卻沒有繼續處理，直到5月19日才發生驚險事件。