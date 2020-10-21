普悠瑪事故後又有9次斷軌！立委爆：台鐵「巡軌車」早過期10年

▲運安會主委楊宏智今日到立法院備詢。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

普悠瑪事故至今屆滿2年，意外造成18人不幸罹難，交通部台鐵局對外宣稱「痛定思痛改革」，然而卻頻頻出包。不只今日被爆出「鋼軌斷裂通報不實」事件，立委陳椒華還指出，2018年至今，台鐵發生過9件斷軌、裂縫事件，且僅有的一台巡軌車早已過期十年。

立法院交通委員會今日邀請運安會主委楊宏智列席報告並備質詢。楊宏智表示，台鐵今年5月19日發生鋼軌斷裂事件，然而台鐵通報時聲稱斷裂3到4公分，運安會同仁到現場發現裂痕長達44公分，嚇壞大家，潛在風險非常高。

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陳椒華指出，2018年發生普悠瑪事故，然而2018年至今，台鐵共發生9件斷軌、裂縫事件，故障情形包括轉轍器叉心連接鋼軌斷裂、鋼軌有2公分裂縫、絕緣接頭水平斷裂，甚至在5月19日發生44公分鋼軌斷裂後，9月28日桃園=鶯歌又有鋼軌再次斷裂。

▲台鐵2018年至今發生9次斷軌、裂縫事故。（圖／立委陳椒華提供）

陳椒華表示，台鐵局後續處理做法令人覺得驚悚，連基礎焊接都有問題，在2018年12月21日楊梅=富岡站間出現鋼軌斷裂，台鐵局請工務段加強熱劑焊接教育訓練，避免鋼軌焊接後過早鬆開拉軌器，並於鋼軌熱劑焊接後落實巡檢及超音波檢測 。

陳椒華指出，台鐵局今年3月就發現成功=大度溪南號誌站間有斷軌，依照規定應立即更換，卻延宕至預定6月更換，結果5月19日就發生事故，甚至斷軌長達44公分。

▲▼運安會日前公布普悠瑪最終報告。（圖／運安會提供）

陳椒華表示，台鐵局在5月19日發生斷軌事故後，才修訂應變處置標準作業程序，要求工務處針對鋼軌鋁熱劑焊接處，依規定在完成每一焊接程序後， 均需使用超音波鋼軌探傷儀對焊道做逐一檢查。

另外陳椒華表示，台鐵僅有一台巡軌車EM80，該車輛卻已過期10年，新購入的巡軌車KE100無法針對鋼軌斷面測量系統，且KE100採購5年至今仍未驗收通過，台鐵甚至對製造公司鑫通公司放水11次，光是靜態檢驗就有30項缺失，台鐵卻僅要求鑫通改善，巡檢車甚至無法針對鋼軌斷面測量，對安全根本沒有幫助。

楊宏智表示，以日本舉例，他們每天都一定要巡視軌道，也有多部巡軌車，台鐵的巡軌車已是中古車輛，他認為，這的確是個需要正視的議題。