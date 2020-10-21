國防部：教召14天「加薪1.5倍」　增就醫、購物、旅遊優惠

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者徐政璿／台北報導

兩岸情勢緊張，國防部也加速調整軍力整備。根據國防部21日送交立法院外交國防委員會的報告，未來教召將從7天延長至14天，薪資可調增1.5倍，並增加就醫、日常購物及旅遊住宿等優專福利，以建立全民國防共識，激勵後備軍人士氣，預計111年啟動。

對於後備役男的教召部分，國防部在報告中表示，「提升後備戰力」專案改革後，後備部隊將擴充至26萬8千餘人，訓練機構擴充8個（5個甲種旅及3個後訓中心），且訓練天數增長為14天，整體教召訓能及品質大幅提升。全案擬區分階段推動，預於111年啟動。

報告也指出，為提升後備戰力，針對訓練強度與課程全面檢討精進，教召期間區分「戰備基礎訓練」及「戰備任務訓練」等2個階段施訓，置重點於熟練編制專長、加強組合訓練、瞭解作戰任務與落實戰備演練，並依據各類型部隊任務特性，強化「灘岸守備」、「城鎮戰」、「反（空）機降」、「重要目標防護」等實戰訓練科目。

報告說明，因應延長後備軍人編管年限與增加訓練天數之政策，有關教召期間之待遇、福利、保障及企業優惠等措施亦應同步調整，如薪資可檢討調增1.5倍，並增加就醫、日常購物及旅遊住宿等優專福利，以建立全民國防共識，激勵後備軍人士氣，俾達「廣儲後備」之目標。

此外，為符合教召公平性，將未曾於8年內參與教召之人員，檢討解除編管8年政策，採「後退先選」之原則召訓；故解除編管8年政策，非指延長教召年限及增加次數，而是盤點士官以上退伍幹部，且未受召訓人員，納入編管，以符公平；其餘8年內曾受召之人員，仍按現行作法實施，教召次數最多4次，以有效充實後備軍、士官編管儲備，擴增幹部選充人力，並兼顧兵役公平原則。