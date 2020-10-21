快訊／國防部教召政策大變革：8年內沒參與者優先納入編管

▲後備部隊。（圖／軍聞社）



記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

共軍不斷派機擾台，兩岸情勢一觸即發！針對現行教召編管8年制度，國防部將改變策略，「解除8年編管政策」，採「後退先選」之原則召訓。

國防部21日送交立法院外交國防委員會國軍「提升後備戰力」專案報告。為使常備、後備一體，後備部隊各類型旅之編制、專長均按常備部隊標準，統一檢討修訂，以滿足防衛作戰「打的需求」。

對於外界關心教召的部分，為符合公平性，將未曾於8年內參與教召之人員，檢討解除編管8年政策，採「後退先選」之原則召訓，解除編管8年政策，但並非指延長教召年限及增加次數，而是盤點士官以上退伍幹部，且未受召訓人員，納入編管，以符公平。

此外，其他8年內曾受召之人員，仍按現行作法實施，教召次數最多4次，2年1訓、一次5至7天，以有效充實後備軍、士官編管儲備，擴增幹部選充人力，並兼顧兵役公平原則。

為提升後備戰力，後備部隊將擴充至26萬8千餘人，訓練機構擴充8個（5個甲種旅及3個後訓中心），訓練總能量增加至29萬人，可充分滿足應急作戰後備動員要求，一年內即可將編管之26萬8千餘人施訓完畢，且訓練天數增長為14天，整體教召訓能及品質大幅提升。全案擬區分階段推動，預於111年啟動。