空軍天龍操演超震撼　F-16戰機發射響尾蛇飛彈

▲空軍天龍操演，F-16掛載掛載響尾蛇飛彈，進行實彈射擊。（圖／軍聞社，下同）



文／中央社記者游凱翔台北20日電

空軍年度重要演訓「 天龍操演」昨在花蓮佳山空軍基地展開，軍聞社報導， F-16戰機今天掛載響尾蛇飛彈升空，在長機、僚機合作 下前往指定空域實施空對空實彈射擊，鎖定目標射擊後 立即脫離，場面震撼。

空軍戰術總驗收（天龍操演）昨天在花蓮佳山空軍 基地正式展開。軍事新聞通訊社報導，F-16戰機飛行員上午在地勤 人員配合下，掛載紅外線響尾蛇飛彈升空，在長機與僚 機的相互合作中，實施空對空實彈射擊任務。

軍聞社報導指出，F-16戰機起飛前，飛行員與機工 長共同進行戰機360度檢查，武掛分隊官兵也特別檢整 掛載的紅外線響尾蛇飛彈，在空地勤人員相互配合中，戰機緩緩滑出，作戰隊官兵也特別在滑行道旁揮舞隊旗，為任務飛行員加油打氣。 戰機穿越雲層後發現目標，飛行員鎖定目標，並立 即發射響尾蛇飛彈，隨即實施轉彎脫離，場面相當震撼。

天龍操演預計進行至30日，含各項空對地、空對海 、空對空及地面部隊戰技競賽，以驗收戰備訓練成果。 參訓軍機方面，去年首度參與操演的F-16V，今年仍將 參與；其他演訓機種還包括經國號戰機、幻象戰機，以 及同樣第二度參訓的P-3C反潛機。