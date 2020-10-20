共機一早又來！空軍廣播驅離　對方回應例行性活動「不要干擾我」

▲中共運8反潛機，示意圖。（圖／國防部提供）

政治中心／綜合報導

共機又擾台！20日上午兩度入侵西南空域，空軍例行性兩度廣播驅離，沒想到共軍罕見回應驅離內容，表示這是「例行性活動」，這也是共軍本月以來第二次回應我軍。

根據廣播、軌跡紀錄， 共機在20日上午10時20分入侵我西南空域，高度7000公尺，空軍照例在空警戒、廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7000公尺的中共軍機注意！你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」上午11時1分又再次擾台，高度同樣是7000公尺，國軍再度廣播驅離。

「台灣西南空域」粉絲專頁稱，沒想到共機立刻回應：「我是中國人民解放軍，正在進行例行性活動，請不要干擾我行動。」並統計這已是本月第二次回應我空軍。不過，國防部截至目前尚未證實訊息。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次，10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次。

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