新光三越高雄左營店　10/22～11/15十週年慶滿仟送佰降低門檻　回饋超有感！

▲新光三越高雄左營店十週年慶，史上最猛，滿仟送佰降低門檻，回饋超有感。



圖、文／新光三越提供

新光三越高雄左營店十週年慶，滿仟送佰購物回饋快狠準，大勢潮流全新登場，不出國也能買遍全世界！全館單筆3,000送300，化妝品單筆滿2,000送200，名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000送500，新光三越會員10/22～10/28首七日獨享名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000送1,000，禮券回饋秒入APP，免排隊最便利！指定銀行卡友刷卡滿額再加碼，新光三越會員卡友獨享最多回饋就是狂！另外，今年週年慶特別推出超人氣的「寶可夢」聯名合作與限定商品登場！還有寶可夢見面會、快閃店及「Pokémon Ga-Olé（寶可夢加傲樂）先行體驗」，強力號召！訓練師們快來與寶可夢們一起盡情玩耍吧！

▲STAR新鮮事，十大好吃、好逛又好玩的獨家購物攻略就在新光三越高雄左營店。



▲新光三越高雄左營店週年慶期間限定快閃店。



1.「STAR新鮮事」：十週年慶 十大好吃、好逛又好玩獨家購物攻略！

北高雄獨家「虎樂PLUS日韓燒肉」霸氣登場、南部獨家文青美食品牌「小日子麵屋」、米其林一星「了凡油雞燒臘.飯.麵」、北高雄獨家「好正點港式點心專賣」、網路話題潮流品牌「ONE BOY」、日本婚戒第一品牌「festaria」獨家首櫃、北高雄首家「小米專賣店」、日本第一居家連鎖品牌「NITORI宜得利」、台灣第一母嬰領導品牌「mamaway」、歐美時尚有機棉精品童裝「baby baby cool」，為您匯集年度超高人氣潮流夯品、美食新霸主重磅登場，一站購足！新光三越高雄左營店，不只好逛、好吃又好玩，絕不能錯過！

▲新光三越高雄左營店十週年慶。

2.「化妝品最狂備戰組合」大勢獨賣 備貨破萬組 不出國買遍全世界

新光三越週年慶就是狂，化妝品專屬優惠「新光三越獨家首賣」Estée Lauder全方位修護能量組、sisley全能乳液2020限量瓶、SHISEIDO國際櫃Holiday限量彩妝；大勢品牌限量發售：Clé de Peau Beauté幻夢星湖唇膏組、KIEHL’S潮台味加大限量版、MAKE UP FOREVER ULTRAHD HD超化無瑕粉底液、M·A·C Holiday超激光色彩組。不論是自帶美肌「濾鏡神級底妝」、高CP的「輕奢寵肌夯品」或「植萃天然的零負擔保養」，超多夢幻商品壓軸登場，搭配化妝品單筆滿2,000送200等超多回饋，讓您買到愛不釋手！

3.年度最夯Smart Life 智霸神器 為您e化新生活！

網羅年度最夯3C爆款新鮮貨居家神器，輕輕鬆鬆用最划算的價格買到最佳首選商品！

4.「週慶最HIGH」四大卡通明星見面會 三大樂園推超猛優惠

十週年慶獨家「週週大明星」齊聚樂翻天！10/24（六）風靡全球的「BABY SHARK見面會」率先登場，還有小朋友們最愛的10/8（日）阿奇幼幼園、11/1（日）超人力霸王、11/14（六）粉紅豬小妹，將蒞臨新光三越高雄左營店，與大家一起開心唱跳！11/14（六）～11/15（日）還有2020年最大卡片遊戲慶典「SEGA卡片遊戲派對節」，三大室內主題樂園「KURORO宇宙喵樂園」、「遊戲愛樂園」、「湯姆貝貝親子樂園」等多場親子活動，邀寶貝一同狂歡！

5.24小時都能買！APP精選限量爆品，天天用skm pay購物超方便

打開新光三越APP就能秒搶週年慶好康！超過百款妝品、家用、年輕潮流單品、箱購等超值優惠價，天天滿足會員，以skm pay秒殺搶購，再到店輕鬆取貨，線上購物還能同享週年慶滿千送百禮券回饋，怎麼買都划算！

▲新光三越高雄左營店PEANUTSTM花生漫畫－快閃店，年度出清最終場。



6.年末壓軸登場 高雄獨家PEANUTS特賣會，買越多、賺越多！

好逛、好吃、好玩又好買，一站購足的食樂新生活就在新光三越高雄左營店！10/16（五）～11/4（三）「PEANUTSTM花生漫畫－快閃店」年度出清最終場！現場販售花生漫畫超多獨家優惠商品，從玩偶、配件、服飾到生活用品等超過百樣商品，滿足粉絲一次購足的願望。10/22（四）14:00～15:00期間限定－PEANUTSTM花生漫畫生日派對，當日邀請小丑哥哥折氣球、造型棉花糖，與大小朋友一起同樂，10/22（四）～10/25（日）限定活動，當日不限金額消費，前50名者即贈SNOOPY造型筆ㄧ隻。再加上「PHILIPS」福利品全面出清4折起，11/5（四）～11/15（日）更有來自京畿道直送的「韓國商品展」，讓您不出國也能品嚐韓國美食；另外11/5（四）～11/22（日）「1929英國比得兔」年終感恩特賣會3.8折起，年度熱銷、暖冬必備寢飾，多樣選擇！

▲新光三越高雄左營店十週年慶，史上最猛！滿仟送佰降低門檻，回饋超有感！



7.回饋超有感 史上最猛週年慶 天天好禮拿不完！

★【寶可夢－雙卡發電中 貴賓卡獨享禮】：活動期間，持新光三越貴賓卡／APP並刷台新銀行或新光銀行發行之新光三越聯名卡及指定銀行信用卡，刷卡消費達指定金額，即可兌換「限定卡友禮」乙份。

8.【全台訓練師召集令 集合！寶可夢收服秘笈全攻略】

秘笈第一式、皮卡丘見面會

10/25（日）、10/31（六）15:00、16:30將舉辦二場皮卡丘見面會！最受大小朋友喜愛的皮卡丘與您見面，一起拍照同樂！

秘笈第二式、12/5（六）～12/6（日）「 Pokémon Ga-Olé（寶可夢加傲樂）」體驗會

現身絕對讓訓練師瘋狂的「 Pokémon Ga-Olé（寶可夢加傲樂）」即將來台！

秘笈第三式、寶可夢快閃店與6公尺高皮卡丘氣球

12/4（五）～12/20（日）本館10F國際活動展演中心大廳為您特別規劃寶可夢快閃店，皮卡丘、妙蛙種子、伊布等限定商品登場！另外，12/8（二）～12/20（日）將有高達6公尺高的超萌皮卡丘氣球來到左營店，絕對是寶可夢訓練師不可錯過的盛會！

新光三越高雄左營店營業時間：11:00～22:00



新光三越高雄左營店週年慶特別營業時間：10/22（四）～10/25（日）10:30～22:00