寶可夢精靈球悠遊卡復刻！預購還沒結束⋯網驚見黃牛炒價飆近3000元

▲3D寶貝球悠遊卡即將復刻。（圖／悠遊卡公司提供）

記者袁茵／台北報導

悠遊卡公司15日上午11時起開放預購超夯的「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」，只要綁定悠遊付會員，並且完成付款，即可買到商品；然而卻有網友發現，網路上出現不肖黃牛販售「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」，讓價格飆升至近3000元。對此，悠遊卡公司表示，此次預購只要是悠遊付會員，就有機會能買到，希望大家把握機會。

悠遊卡公司日前復刻精靈球悠遊卡，在15日上午11時起至25日晚上11時59分止，開放悠遊付會員在PChome 24h購物獨家預購，每個售價新台幣390元，商品將在12月開始陸續出貨。

▲寶可夢精靈球悠遊卡被黃牛炒價至近3000元。（圖／讀者提供）

然而卻有網友18日在網拍平台上發現，明明預購時間還未結束，但黃牛就已經將精靈球悠遊卡飆到近3000元。

對此，悠遊卡公司表示，悠遊卡公司一直以來都希望每個消費者能買到自己想要的悠遊卡，此次預購時間到25日，且只要是悠遊付會員，就有機會能夠買到，請真的很喜歡這款悠遊卡的消費者要把握機會購買。

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