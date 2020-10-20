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雙11倒數計時　阿里宣布2020天貓全球狂歡季啟動

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▲▼阿里巴巴集團宣布2020天貓雙11全球狂歡節啟動。（圖／阿里巴巴集團）

▲阿里巴巴集團宣布2020天貓雙11全球狂歡節啟動。（圖／阿里巴巴集團）

記者陳政錄／台北報導

大陸電商購物盛宴雙十一進入倒數計時，最早引領風潮的阿里巴巴集團於20日宣布，「2020天貓雙11全球狂歡季」正式啟動。副總裁家洛表示，今年平台將發放百億大紅包，是有史以來平台出資力度最大的雙十一；淘寶天貓總裁蔣凡說，集團將給線上線下商家帶來更多機遇和消費者互動，將光棍節變成雙節棍。

阿里巴巴集團表示，今年的雙11將史無前例的由「單」變「雙」，販售期除了11月11日之外，還新增了11月1至3日；此外，超過200萬新產品將於今年雙11期間進行首次發布，規模較去年翻倍。

▲▼ 2019天貓雙11總成交額2684億元！再創新紀錄「成長594億元」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲去年的2019天貓雙11狂歡節，總成交額2684億元人民幣。（圖／記者蔡紹堅攝）

蔣凡說，創新一直是雙11全球狂歡季的核心，疫情帶來了消費習慣的根本改變，也加速了商業數字化轉型的步伐。「將『光棍節』變成『雙節棍』，今年的雙11將給線上線下的商家帶來更多機遇和消費者互動，同時也為消費者提供更優質的體驗。」

因此，直播互動將成為今年雙11的重中之重。阿里巴巴集團表示，除了頂尖主播參與，更會有超過400位公司主管和300位明星走進直播間。

淘寶表示，直播覆蓋的產品類目廣泛，從美妝、電子產品，以至汽車及房屋等，新增如線上看房及虛擬試駕等，將為消費者提供更多猶如親歷其境的互動體驗。阿里巴巴旗下的達摩院將利用人工智慧技術，推出首位人工智慧虛擬主播，飛豬將放送旅遊相關的直播節目。

另一方面，今年雙十一活動，阿里巴巴集團關聯企業螞蟻金服旗下的第三方支付系統，支付寶將首次以數字生活平台的身份參與其中，數百萬本地生活服務商家，將於超過100個城市提供本地折扣優惠。

阿里巴巴表示，在今年的雙11，天貓上超過25萬個品牌合共向消費者提供超過1400萬件的折扣商品。而為滿足低線城市消費者的需求，淘寶特價版「一元購」將提供特大購物折扣，並提供免費送貨服務；天貓國際將帶來超過2,600個海外新品牌首次亮相，同時阿里巴巴的跨境電商平台考拉也將攜手來自89個國家及地區的商品，首度參與雙11。

阿里巴巴集團副總裁家洛透露，今年將是「史上平台出資力度最大的一次雙十」，平台將發放40億元人民幣現金紅包、100億元人民幣品類補貼、200億元人民幣品牌大額券，整體規模是去年的2倍；天貓還會發驚喜紅包，先發紅包、後消費，總額達10億元人民幣。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲▼阿里巴巴集團宣布2020天貓雙11全球狂歡節啟動。（圖／阿里巴巴集團）

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