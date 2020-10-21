2層樓高的皮卡丘快閃青埔！寶可夢明星帶民眾動起來　5大攤位有玩有吃又有拿

▲超可愛的皮卡丘即將現身桃園，和粉絲來場近距離的健康見面會。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

人氣皮卡丘即將快閃桃園！微涼舒適、怎麼跑跳都不會大噴汗的秋天，正適合一家大小趁著週末假期出門動起來。國泰人壽此次邀請寶可夢聯手出擊，10/24（六）在桃園青埔領航北路三段及春德路轉角的「置地廣場 桃園」將舉辦「健康趣、桃樂園」活動，現場除了有兩層樓高的皮卡丘，和往來桃園門戶的旅客熱情打招呼，皮卡丘還會率領其他寶可夢和大家相見歡，邀請民眾從沙發上跳起來、走出家門，跟著療癒的寶可夢一起活動筋骨、促進健康！

迫不及待想參加「健康趣、桃樂園」活動和皮卡丘見面嗎？想入場同歡的民眾，只要在臉書「國泰人壽粉絲專頁」按讚就能免費進場！同時還能得到一張任務集章卡以及超可愛的皮卡丘紙帽一頂，戴好帽子就可以直衝場內「三大亮點」。第一大亮點就是最吸睛的兩層樓高皮卡丘，只要和巨型皮卡丘拍照打卡，就能得到人氣指數爆棚的皮卡丘空飄氣球，要讓大人小孩都緊緊抓著，捨不得鬆手。

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▲國泰人壽與寶可夢合作的快閃活動有玩有吃又有拿，不僅要幫民眾達到一日運動量，粉絲還能搜集多種獨家寶可夢紀念品。

活動當日座落在場地各處的主題攤位，則是第二亮點！對於一般人來說，「運動」可能是件不得不做的例行公事，但換個角度來體驗，就可以是一件超fun的活動。為了提升民眾對於「動起來」的興趣與熱情，國泰人壽與可愛的寶可夢，巧妙地將運動元素設計在各個主題攤位的遊戲中。像是準備了骰子和計步器的「炎兔兒攤位」，民眾擲骰子以後就要依照擲出的點數，在限定時間內完成原地跑跳的步數，「淚眼蜥攤位」則是九宮格大挑戰，想考驗自己瞄準度的民眾絕對不可錯過。喜愛伊布的粉絲也不能錯過設置炫風捉寶機的「伊布攤位」，只要抓到指定精靈球，就能獲得卡哇依的伊布霜淇淋一支，為自己補給滿滿活力。



▲在「炎兔兒攤位」、「淚眼蜥攤位」都挑戰成功的民眾，有機會得到可愛度爆表的限量「精靈球環保袋」。

▲沿著拉鍊打開可以拿出皮卡丘造型的購物袋，平常收納起來則是一顆精靈球吊飾，讓人把環保與潮流一起隨身攜帶。

第三亮點就是整點一到，皮卡丘會帶著伊布、炎兔兒、淚眼蜥和敲音猴等寶可夢明星們可愛登場，除了要讓粉絲們快門按不停、拍好拍滿，他們也會帶來簡單好做的健康舞蹈，讓大小朋友跟著跳起來，不知不覺就消耗熱量，幫體力upup。

趁著週末假日與皮卡丘一起動疵動疵，會發現整體精神比賴在家一整天還神清氣爽許多，但平日上課上班沒時間運動怎麼辦？國泰人壽有鑒於美國運動醫學「每日走滿7,500步就等於有在運動(somewhat active)」的調查研究，特別在自家APP平台設置「Cathay Walker健康促進計畫」。現在就算不是國泰人壽的保戶，也都可以下載開啟、綁定健康數據，團隊累計步數或團隊點位收集達標，就有機會抽獎獲得小樹點、Sodastream氣泡水機及iPad Air，鼓勵民眾不忘運動的初心，時時關心自己與家人朋友的健康。



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