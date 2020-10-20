一日快閃優惠！東森購物買Apple再回饋3%　5款熱銷夯品最高現省4千

▲東森購物網「Apple旗艦館」在10月20日這天推出一日快閃優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

果粉換機注意！東森購物網「Apple旗艦館」推出一日快閃優惠，全系列商品凡刷卡分12期以下，再回饋最高3%提貨券，活動時間至10月20日23時59分止。此外，iPhone 11與官網同步降價最高5400元，加碼再送EarPods及電源轉接器。

東森購物表示，為回饋廣大會員，並搶購換機熱潮，「Apple旗艦館」於20日凌晨起推出限時24小時快閃優惠，購買全系列商品不含副廠，選擇分期12期以下付款，再回饋3%提貨券，可用於下次消費全額折抵使用。

另針對iPad Pro 11吋128G、iMac 27、iPhone 11 64G、iPhone 11 128G、iPhone 11 256G等5款熱銷商品推出東森特惠價，最高現省4,000元，挑戰電商通路最低價，全館商品結帳搭配指定22家銀行刷卡，最高享10%回饋優惠。

此外，全新iPhone 12系列正式發表後，東森購物網上周起開放新機預約登記活動，祭出完成登記者可獲得1,000元折價券，結帳時可現折，吸引破千人搶登記，反應熱烈更甚去年，也帶動iPhone 11買氣成長，銷量較平日增加約3倍。

而東森購物網除了針對「Apple旗艦館」大推優惠，網站也選購美妝、家電、旅遊等各式商品，即日起至10月26日推出「購物狂飆週年慶」，活動期間消費滿額並登記，可獲得價值800元折價券+指定商品折價券+東森幣，或是最高送3,333枚東森幣；另單筆滿3,000元，額外加贈德國雙人牌三件式餐具組，數量有限，送完為止。

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