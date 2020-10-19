鴻海股東都在問！　電商平台搶先開賣iPhone12、還送2000元

▲可購樂平台搶先開賣iPhone12、還送2000元。（圖／取自可購樂臉書粉絲團）

記者余弦妙／台北報導

iPhone 12即將在本周五正式開賣，台灣夏普100%投資的電商平台「可購樂CocoroLife」今（19）日表示，在APPLE原廠開賣前就不斷收到廣大鴻海股東以及企業員工的詢問開賣進度。

可購樂平台指出，自即日起至10月22日止，每天不定時限量推出iPhone 12 & iPhone 12 Pro機種，每種顏色貨量有限，要買要快；另有別於其他平台的送贈品，可購樂給出最實質的回饋，凡於可購樂平台上購買iPhone 12 & iPhone 12 Pro即贈2000元 COCO幣，COCO幣等同於現金可在可購樂平台上全站折抵。

可購樂平台iPhone 12全民瘋5G可購樂限時限量預售活動，自即日起至10月22日為止，於可購樂平台購買iPhone12、iPhone12 Pro，即回饋2,000元 COCO幣至會員帳戶中（限超過7天鑑賞期無退貨的會員），1元COCO幣等同1元現金，可用於可購樂平台全站購物折抵。

可購樂公司總經理王孟芸表示，今年雖有疫情攪局但是疫變型的宅經濟比預期中更快的蓬勃發展，今年5月23日至9月30日推出的「2020股東購物節」創下了五千萬以上的成績，在此要向所有廣大的鴻海/鴻準/群創的股東們喊話，『一日股東終身股東』是可購樂平台服務廣大股東朋友們的宗旨，只要您在105年至109年共5年間曾為鴻海/鴻準/群創的股東，即是可購樂尊榮的VIP股東身份，立即登入可購樂平台享封館購物節的上萬商品優惠。