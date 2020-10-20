iPhone 12 系列電量正式揭露！　iPhone 12 具 2815 mAh 電池

▲iPhone 12 系列的電池容量開始正式被揭露。（圖／Apple提供）



記者謝仁傑／綜合報導

剛發表的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 已獲得巴西監管部門的批准，該國政府文件中也顯示了它們的電池容量，iPhone 12 mini 的電池容量為 2227 mAh、iPhone 12 的電池容量為 2815 mAh。巴西相當於通訊委員會的部門，也批准 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 設備中的電池。

蘋果官網並沒有列出 iPhone 12 系列的電池容量，僅出了估計的電池壽命，以 iPhone 12 mini 為例，蘋果表示，它的影片播放時間可以持續長達 15 個小時。

巴西部門文件還顯示，iPhone 12 機型符合預期，僅支援 4G 和 6GHz 5G。據外媒報導，iPhone 12 型號均可支援更快的 mmWave 5G，但目前僅在美國提供。

除了設備規格外，外媒還暗示蘋果將在印度和巴西生產 iPhone 12 Pro，有傳聞稱印度製造的 iPhone 12 機型可能會在明年上市。

目前還不清楚 iPhone 12 機型何時會開始運往巴西和美國以外的市場，蘋果首批機型預購於 10/16 在包括美國在內的30幾個國家推出產品，台灣也列在其中，而第二波的印度和韓國等地區預計在 10/30 首次亮相。

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