　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12 系列電量正式揭露！　iPhone 12 具 2815 mAh 電池

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12,iPhone 12 mini。（圖／Apple提供）

▲iPhone 12 系列的電池容量開始正式被揭露。（圖／Apple提供）

記者謝仁傑／綜合報導

剛發表的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 已獲得巴西監管部門的批准，該國政府文件中也顯示了它們的電池容量，iPhone 12 mini 的電池容量為 2227 mAh、iPhone 12 的電池容量為 2815 mAh。巴西相當於通訊委員會的部門，也批准 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 設備中的電池。

蘋果官網並沒有列出 iPhone 12 系列的電池容量，僅出了估計的電池壽命，以 iPhone 12 mini 為例，蘋果表示，它的影片播放時間可以持續長達 15 個小時。

巴西部門文件還顯示，iPhone 12 機型符合預期，僅支援 4G 和 6GHz 5G。據外媒報導，iPhone 12 型號均可支援更快的 mmWave 5G，但目前僅在美國提供。

除了設備規格外，外媒還暗示蘋果將在印度和巴西生產 iPhone 12 Pro，有傳聞稱印度製造的 iPhone 12 機型可能會在明年上市。

目前還不清楚 iPhone 12 機型何時會開始運往巴西和美國以外的市場，蘋果首批機型預購於 10/16 在包括美國在內的30幾個國家推出產品，台灣也列在其中，而第二波的印度和韓國等地區預計在 10/30 首次亮相。

＃ 對面的女孩看過來～～

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
台積電南科18廠意外！強鹼化學液噴濺　2人手臉灼傷送醫
枯燥有錢人「被開除」！　員工出走丟4千萬自己開公司
謝忻大哭：誰可以救救我！　「7天內50萬酬勞」全泡湯
快訊／新北里長拿球棒衝疾管署！　狂揮要「溝通」疫苗不夠
開不到1年！　信義區最美高空酒吧Drunk Play熄燈
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小米智慧顯示器首次在台登場　首播限量售價不到1萬7000元

LINE BK啟動整合式銀行服務　泰國首創「社群銀行」平台

iPhone 12 系列電量正式揭露！　iPhone 12 具 2815 mAh 電池

Windows傳資安危機！「iPhone用戶」成攻擊目標　駭客可遠距接管

Apple Watch SE 傳出現「過熱」問題！　用戶須多多留意

蘋果緊急發布 watchOS 7.0.3！　Apple Watch 會莫名重啟的用戶快更新

iPhone 12開箱片流出！12 Pro「絕美石墨黑」驚喜曝光　手握質感超高

iPhone 12倒數4天開賣　中華電綁約購機價「悄悄調降了」

iPhone 12預購秒殺！郭明錤：前24hrs的訂單是去年的2倍多

鴻海股東都在問！　電商平台搶先開賣iPhone12、還送2000元

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

丁小芹賣假包「確定要入獄」！　詐17萬判刑2年半、不得易科罰金

小米智慧顯示器首次在台登場　首播限量售價不到1萬7000元

LINE BK啟動整合式銀行服務　泰國首創「社群銀行」平台

iPhone 12 系列電量正式揭露！　iPhone 12 具 2815 mAh 電池

Windows傳資安危機！「iPhone用戶」成攻擊目標　駭客可遠距接管

Apple Watch SE 傳出現「過熱」問題！　用戶須多多留意

蘋果緊急發布 watchOS 7.0.3！　Apple Watch 會莫名重啟的用戶快更新

iPhone 12開箱片流出！12 Pro「絕美石墨黑」驚喜曝光　手握質感超高

iPhone 12倒數4天開賣　中華電綁約購機價「悄悄調降了」

iPhone 12預購秒殺！郭明錤：前24hrs的訂單是去年的2倍多

鴻海股東都在問！　電商平台搶先開賣iPhone12、還送2000元

靠定期定額基金理財　王宇婕買3房鎖住財富

「自行車登山王」10/23登場！騎鐵馬逛七星潭、太魯閣直衝合歡山

我斐濟駐外人員遭毆！　友邦大使po文力挺：中國非首次「令人不快」

美國白宮顧問：「中共病毒」重創美國　這筆帳總有一天要算

孤老全照顧！台中保安玄濟行善團慶重陽...分享400碗澎湃海鮮粥

季芹羞洩王仁甫「想壞壞暗號」　小孩一句話湊熱鬧…慾火全熄！

去麥當勞「這樣點」薯條保證現炸！　前員工出面爆料廚房內幕

台積電南科18廠工安意外！強鹼化學液噴濺　2工人手臉灼傷送醫

陸戰狼外交斐濟駐外遭毆傷　黃暐瀚曝「2疑點」：真相透著貓膩

當安眠藥遇上4大類飲食　最嚴重可能危及生命

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

3C家電熱門新聞

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

iPhone 12開箱片流出！12 Pro「絕美石墨黑」驚喜曝光

iPhone 12 不值得買的 4 個原因！　部分人認為 iPhone 11 更划算

降5900元！好市多i11 128G不到21K

iPhone 12 偷跑開箱！盒裝內擺設曝光

iPhone 11、12該換哪代？網曝3關鍵

iOS14「輕敲側面」也可截圖　果粉曝1致命傷

電信商：1種人iPhone 12買單機就好

iPhone 11降價果粉有感！網傳新包裝出爐「催動換機潮」

iPhone 螢幕下指紋開發中！　首款兼具Touch ID與Face ID傳在明年問世

iPhone 12預購秒殺　郭明錤：去年的2倍多

「Android 手機該學習！」外媒曝iPhone 12「5大強項」

iPhone 12預購搶3萬台　最夯款曝光

鴻海股東都在問！　電商平台搶先開賣iPhone12、還送2000元

更多熱門

相關新聞

Apple Watch SE 傳出現「過熱」問題！　用戶須多多留意

Apple Watch SE 傳出現「過熱」問題！　用戶須多多留意

儘管 Apple Watch SE 是才剛發表不久的新品，但部分用戶發現它在使用數小時後機體會過熱。據來自韓國 Apple Watch SE 用戶反應，當手錶戴在手腕上或進行充電時，Apple Watch 會變熱並出現故障問題，錶面螢幕右上角出現黃色斑點。

蘋果緊急發布 watchOS 7.0.3！　Apple Watch 會莫名重啟的用戶快更新

蘋果緊急發布 watchOS 7.0.3！　Apple Watch 會莫名重啟的用戶快更新

iPhone 12開箱片流出！12 Pro「絕美石墨黑」驚喜曝光

iPhone 12開箱片流出！12 Pro「絕美石墨黑」驚喜曝光

iPhone 12預購秒殺　郭明錤：去年的2倍多

iPhone 12預購秒殺　郭明錤：去年的2倍多

鴻海股東都在問！　電商平台搶先開賣iPhone12、還送2000元

鴻海股東都在問！　電商平台搶先開賣iPhone12、還送2000元

關鍵字：

蘋果AppleiPhoneiPhone 12

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

大園空難202人罹難　記者踩到殘軀碎肉

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

撕扯分食影片曝光！　飼育員遭「5隻熊拖走」只剩鞋子

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

中鋼建案342戶「1300人還沒看」3天賣光

更多

最夯影音

更多
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面