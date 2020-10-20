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iPhone 12 無法支援 5G 雙卡？　期待未來以韌體更新達成

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▲Apple iPhone 12 發表會懶人包。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 雙卡槽僅支援 4G LTE。（圖／Apple提供）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果剛推出的 5G 新機 iPhone 12，雖然全系列都能支援 5G 網路，不過目前僅美國能支援更高速的 mmWave 5G 連網，而使用雙 SIM 卡時，也只能運行 4G＋4G 的連網模式，無法與 5G 共用。

據外媒《MacRumors》報導，如果客戶僅使用 eSIM，並擁有支援 5G 電信商，則可以使用 5G；而在雙 SIM 卡模式下使用兩條線路時，兩條線路均不支援 5G，會退回到 4G LTE，這種情況其實也可能在安卓手機上發生；不過若使用像是聯發科的天璣800U等支援兩張 5G SIM 卡處理器，可實現「5G+5G」連網模式。

目前 iPhone 12 系列僅能透過單張 SIM 卡來連上 5G 網路，或是同時使用兩張 SIM 卡，但僅能運行 4G+4G 的連網模式。據當前消息指出，蘋果之後可能會透過韌體更新的方式，來提供支援 5G+4G 的連網模式。

從蘋果公布技術規格來看，所有的 iPhone 12 皆以 eSIM 加上實體 SIM 卡的形式設計，只有在中國市場提供雙卡槽的規格，iPhone 12 mini 則僅提供單卡槽設計。

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