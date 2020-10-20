陳以信：美軍協防是傾綠主觀期待　近年實際讓利台灣顯著減少

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者蕭羽耘／台北報導

共機近期動作頻頻，國民黨智庫20日發布最新民調顯示，有46%民眾認為若兩岸開戰美國會協防台灣，其中民進黨支持者高達69%、國民黨支持者僅有25％。國民黨立委陳以信說，藍綠有很大差異，這未必符合真實，比較像是主觀期待，可推測出傾綠民眾期待美國出兵協助保衛台灣的不盡真實立場。

國民黨公布民調顯示，假設「如果兩岸開戰的話，請問您認為美國會不會出兵協助保衛台灣」，有46％的受訪者認為答案是肯定的，認為「不會」的有34％。其中，30至39歲高達65％認為會，是各年齡層中最高，70歲及以上則僅有37％，最低。自稱為民進黨的受訪民眾有69％認為美方會協防台灣，時代力量70％，台灣基進82％，國民黨則僅有25％，藍綠的差異十分明顯。

陳以信20日在記會中表示，從這民調中他有三個歸納，第一是台灣民眾在這民調中展現務實，包括「為了維護台灣的尊嚴，不惜與中共打一場戰爭」時，有67%的民眾表示不認同，民進黨支持者不贊成的人有48.6%、時代力量則有64%不贊成，可以說是不分藍綠都不贊成。另外，有4成民眾不能接受發生戰爭時，造成斷水、斷電、網路、電話斷訊的狀況。

陳以信說，第二則是台灣民意趨向的現實感，這在民調中顯示，有6成民眾不認為兩岸會發生戰爭，和7成民眾針對中共的軍機和軍艦在台灣附近動作頻頻，心中並不感到恐懼。代表民眾認為兩岸需要動態觀察，不是單一事件就可以下定論。

陳以信提到，第三個歸納則為未必真實，這在民調中的兩岸開戰美國是否會出兵協防台灣的題目上顯現出來，其中有46%的民眾認為美國會出兵，民進黨支持者高達69%、時代力量70%，台灣基進82%，國民黨則僅有25%，藍綠間有很大差異，這未必符合真實，比較像是主觀期待，只是顯示出傾綠民眾期待美國出兵協助保衛台灣。

此外，民調顯示，66％的受訪者反對含瘦肉精的美豬進口，在被問到「有人認為，目前台灣和美國的關係有重大進展，因此台灣可以獲得許多實質的利益。請問您是否認同這樣的說法？」時，有49％的受訪者表示不認同，較認同者（38％）高了11個百分點。

不過，進一步從不同年齡層分析，20至29歲針對「目前台美關係有重大進展，因此台灣可以獲得許多實質的利益」，認同者達53％，為各年齡層中比率最高，國民黨認為，看來年輕族群比一般認為的要更務實。

陳以信則認為，但實際上，美國在實際利益上對台灣讓利，近年來是顯著減少，因此民進黨支持者有更多是不切乎真實的想像。



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