國民黨民調／民進黨支持者、年輕人認為「兩岸戰爭機率低」

▲國慶預演，海軍陸戰隊特勤戰技操演。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

近日解放軍軍機、軍艦繞台及擾台的頻率大增，引發國內、外高度議論。根據國民黨智庫「國家政策研究基金會」最新民調顯示，20-29歲的這個年齡層有66.3％認為兩岸不會發生戰爭，60-69歲則有54％，顯見越年輕的族群認為不會發生戰爭的比率越高，年齡越長的族群認為兩岸可能會發生戰爭的比率則越高。

國家政策研究基金會20日針對最新民調舉行記者會，由國政基金會副執行長黃心華主持。根據調查，有近6成的民眾認為，兩岸不會發生戰爭。值得注意的是，這個議題的答案，有明顯的世代差異。

數據顯示，20-29歲的這個年齡層有66.3％認為兩岸不會發生戰爭，60-69歲則有54％，顯見越年輕的族群認為不會發生戰爭的比率越高，年齡越長的族群認為兩岸可能會發生戰爭的比率則越高。

不同政黨的支持者對兩岸是否可能兵戎相見，態度也不同。自稱為民進黨的受訪民眾有67％認為不會，時代力量67％，台灣基進87％，國民黨則是57％，政治立場偏藍的受訪者比偏綠者，認為兩岸可能會發生戰爭的比率更高。

此外，針對中共的軍機和軍艦在台灣附近動作頻頻，7成民眾心中並不感到恐懼；當問到能否承受兩岸發生戰爭後，除了造成人命死傷之外，還有斷水、斷電及電話網路斷訊等損傷，52％的受訪者給了肯定的答案，表示無法承受者則有4成。

其中，20-29歲有高達6成表示可以承受，是所有年齡層中比率最高者，70歲及以上者只有4成，比率最低。合理推斷，這可能是因為年長者或許還存留著戰爭的記憶，所以對戰爭的感受更為強烈，因此自認承受力較低。

而這個問題的答案同樣也有非常明顯的藍綠差異。自稱為民進黨的受訪民眾有73％認為可以承受，時代力量82％，台灣基進91％，國民黨則僅有32％。儘管大部份的受訪者認為可以承受戰爭造成的損傷，但是在被問到：「為了維護台灣的尊嚴，不惜與中共打一場戰爭」時，有67％的民眾表示不認同。

此外，在被問到「如果兩岸開戰的話，請問您認為美國會不會出兵協助保衛台灣」時，46％的受訪者認為答案是肯定的，認為「不會」的有34％。其中，30-39歲高達65％認為會，是各年齡層中最高，70歲及以上則僅有37％，最低。自稱為民進黨的受訪民眾有69％認為美方會協防台灣，時代力量70％，台灣基進82％，國民黨則僅有25％，藍綠的差異也十分明顯。