川普反對辯論「麥克風消音」　選前15天！拜登關鍵州民調突下滑

▲在第二場辯論會取消後，美國總統川普與民主黨參選人拜登將展開最後一場電視辯論。（組圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普與民主黨候選人拜登最終場辯論將於22日登場，預計新增「麥克風靜音」規則，當其中一方單獨發言時，另一方就不會收音。川普競選團隊稍早對這項新規則表示不滿，至於拜登方面則尚未發表評論。然而，值得注意的是，根據路透社最新的「關鍵6州」民調，拜登在賓州的領先被川普拉近2個百分點。

根據路透社報導，美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）19日宣布，預計於美東時間22日舉行的第三場電視辯論中新增一項規定，針對各項議題的15分鐘辯論內，雙方各自會有2分鐘發言時間，此時未發言的一方麥克風將不會收音，以確保2人有相等的發言期間，並不受干擾和影響。

報導稱，川普競選團隊對此表達不滿，但川普仍會參加這場辯論。競選團隊總幹事史泰平（Bill Stepien）說，「這個有偏見的委員會在最後一刻改變規則，企圖幫自己支持的候選人增加優勢，但川普總統仍會盡力與拜登辯論。」此外，川普團隊日前也針對辯論主題表達不滿，認為應該更著重於外交政策。

▲拜登出席2020美國總統大選的首場電視辯論會。（圖／路透社）

報導指出，目前拜登方面尚未對這項新的「麥克風靜音」規則作出回應。然而，根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）於19日最新公布，針對6個關鍵搖擺州個1000名成年人進行的民調結果，雖然基本與上周差異不大，但值得注意的是，拜登在賓州的支持率上周以51%明顯領先川普的44%，本周卻被縮小差距至49%比45%。

另外，在剩下5個關鍵州裡，拜登共於4個州持續擴大領先優勢，其中包括威斯康辛州、亞利桑那州、佛州以及北卡羅來納州，至於在密西根州則是與上周結果相同，拜登以51%對43%穩定領先川普。