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雲端最前線／中天恐撤照？馬籲蔡「懸崖勒馬」勿傷台灣民主

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

中天電視換照風波延燒，前總統馬英九日前表示，蔡政府若真將中天新聞台撤照，將侵蝕言論自由與民主的核心，呼籲蔡英文才剛高票連任，切莫重創台灣民主，趕快懸崖勒馬。而台北市議員王世堅19日直指，要約束媒體，只能靠自律、社會壓力，除此之外都不應干涉。《雲端最前線》20日邀請國民黨文傳會主委王育敏、資深媒體人 謝寒冰以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼總統蔡英文接見十大傑出青年。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文遭前總統馬英九點名。（圖／總統府提供）

行政院長蘇貞昌20日再度受邀到立法院提出施政報告並備質詢，但遭國民黨立委4度杯葛。蘇貞昌稍早受訪時說，藍營立委霸佔議場唱歌喧鬧，讓他無法向國人報告，也妨害他黨立委行使職權，每天領那麼多錢，是國人不願看到的。

美國總統川普於美東時間19日向競選團隊抱怨，首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）根本是個「災難」，而且令他非常失望，隨即他又保證，有條通往成功之路，讓他能在11月3日的美國總統大選獲勝。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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