美國RKC135偵查機今現身巴士海峽　共機再擾我西南空域

▲運8反潛機，示意圖。（圖／國防部提供）

記者蕭羽耘／台北報導

共機10月份連續侵擾我空域，19日中午11時許再度擾台，我空軍照例兩度廣播驅離。根據軍事迷紀錄，截10月19日止，空軍至少53次廣播驅離共機，其中只有4天未擾台。

「台灣西南空域」粉絲專頁19日表示，上午9時一架美國RKC135偵查機及KC135加油機，在巴士海峽周邊巡弋；另上午11時許中共軍機再度進入我ADIZ（西南空域），高度2000公尺，空軍照例在空警戒在11時50分兩次廣播驅離。依照高度研判應為運八反潛機。

另外，專頁透露，10月除5日、12日、13日、14日四天沒有記錄共機進入西南空域外，目前為止其餘天數皆有擾台紀錄。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，9月16日至10月17日共有61架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次。

10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次，10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次。

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