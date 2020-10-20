美前印太助理部長薛瑞福：台灣安全是自由印太關鍵　中國施壓是死路





▲薛瑞福認為中國持續軍事施壓台灣，就是進入死胡同。（圖／翻攝美國國防部官網）

文／中央社記者江今葉華盛頓19日專電

前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福表示，台灣的生存與安全是美國確保整個自由開放印太的關鍵，是現代亞洲富達爾缺口，具關鍵戰略意義。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）今天舉辦美中台關係研討會，討論美中競爭與美台關係，台海近來緊張升高也是焦點議題。

目前擔任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福（Randall Schriver）以過去在國防部任職的經驗表示，美國對待台灣如同正常夥伴，台灣被視為共同合作夥伴。

他也指出，對美國政府而言，台灣的重要性不僅只是密切夥伴，也不只是依據台灣關係法的法律義務，台灣的生存與安全是美國確保整個自由開放印太的關鍵，美國也開始將台灣視為現代亞洲「富爾達缺口」（Fulda Gap）。

富爾達缺口是冷戰時期產物。富爾達位於德國中部，在冷戰時期為東德與西德的邊界，具有重要戰略意義，也是冷戰時期可能爆發衝突的關鍵區域。

薛瑞福指出，台灣是區域安全關鍵的觀點促使川普政府進一步發展，認為有必要支持台灣，常態化軍售、高階官員訪台，都展現台灣的重要性。

薛瑞福日前隨同美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）赴台弔唁前總統李登輝時，共軍出動戰機越過海峽中線對台施壓。對此，他表示，台海風險確實在增加，但也更彰顯美國支持台灣生存與事實上獨立（de facto independent status）更為珍貴。

至於共軍是否會武力犯台，薛瑞福表示，中國善於使用武力威嚇台灣，但要侵台仍有不足之處。台灣水域長、山形險惡，要控制台灣並不容易，需要大量人力跨海，兩棲作戰也很困難。他也指出，如果共軍思考全面入侵台灣，並假設美國不會採取某種形式干預，「將具有極高風險」。

此外，薛瑞福也不認為共軍將趁美國大選與忙於疫情時趁亂攻台，儘管風險升高，「這不是中國長期以來期待的機會之窗」，中國的策略是不戰而勝。若中國持續在軍事施壓台灣，只是進入死胡同，顯示北京政策失敗。