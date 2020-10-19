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國防部揭留優汰劣2原則　目標「3零」、考績丙上加速淘汰

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▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲國防部未來將貫徹「留優汰劣」。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者黃巈禾／台北報導

針對媒體報導「國軍軍紀改革採『連坐法』引發爭議」等情，國防部19日澄清，為貫徹「留優汰劣」，採「嚴考核、嚴淘汰」的作法，達到「精兵政策」目標，若幹部未盡防處工作，才會檢討督管不周責任，絕非連坐懲處。

國防部表示，軍紀是軍隊的命脈，軍譽的維護一直是國人關注的焦點，國防部推動募兵制，即將於今年底達到志願役人力90%的計畫目標，為能符合「量適、質精、戰力強」的建軍要求，整飭軍風紀律實有必要，然為求慎重，國防部邀集三軍基層部隊主官，採由下而上方式實施研討，務實策定「軍風紀律改革專案」實施計畫，俾利各級幹部落實執行，其相關違失懲處基準均與現行作法相同。

國防部說明，此次改革作法，主要勉勵各級幹部做好知官識兵、照顧官兵、關懷部屬，發掘問題、適時協處，解決窒礙，若幹部未盡防處工作，始檢討督管不周責任，以符「分層負責」及「一級督導一級」原則，絕非連坐懲處。

國防部強調，為貫徹「留優汰劣」，採「嚴考核、嚴淘汰」的作法，達到「精兵政策」目標，針對違反重大軍風紀及年度考績核定「丙上」(含)以下人員，縮短汰除作業期程，以符速懲速汰意旨，同時減輕基層管理負擔，確保部隊純淨。

國防部說，全案自10至12月份起開始試行，續於12月15日前彙整相關督導所見窒礙，及各單位試行意見，納入計畫研修據以策頒。

國防部重申，國軍軍風紀維護，旨在澈底貫徹命令，健全領導統御，促進單位團結和諧，國防部策頒「軍風紀律改革專案」實施計畫，主要針對各種可能發生的危安因素，做最周延的防範準備，致力達到「零違法、零違紀、零傷亡」目標，共同建立一支「平時能救災、戰時能作戰」的現代化勁旅，贏得國人尊敬與肯定。

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